JTSC Karlsfeld auf Deutscher Meisterschaft: Gänsehautmomente und Bestleistungen

„Indoor Generation“ lautete der Titel des Tanzes der Entertaining Teens, die in der Jugendklasse einen tollen vierten Platz erreichten. © jtsc Karlsfeld

Die JTSC Karlsfeld ist auf Deutscher Meisterschaft. Hinter den Tänzerinnen, ihren Trainerinnen und dem Fanclub liegt ein Wochenende voller Gänsehautmomente und Bestleistungen.

Karlsfeld – Für den JTSC Karlsfeld ging es zur Deutschen Meisterschaft des Deutschen Verbandes für Garde- und Schautanzsport nach Baden-Württemberg. Hierfür qualifizieren sich in den einzelnen Disziplinen nur die jeweils besten Teams in ganz Deutschland. Vom JTSC Karlsfeld sind gleich mehrere Gruppen zum Höhepunkt der Saison angereist, um in den verschiedenen Stilrichtungen ihr Können zu beweisen.

Im Schautanz Charakter geht es um die Nacherzählung einer Handlung oder eines Themas, mit den entsprechenden Kostümen und einem Bühnenbild. Hier sind alle drei Gruppen des JTSC an den Start gegangen. Die Schülerklasse (sechs bis elf Jahre) zeigte als Entertaining Kids einen tollen Tanz zum Thema „Aufräumen mal anders“ und erreichten den fünften Platz.

Bei den zwölf- bis 15-Jährigen der Jugendklasse qualifizierten sich die Entertaining Teens mit ihrem Tanz „Indoor Generation“ und wurden mit einem vierten Platz belohnt. In der Hauptklasse tanzten die ab 16-Jährigen in der Gruppe Entertaining Diamonds zum Thema „Es werde Licht“ und erreichten mit dem vierten Platz ein hervorragendes Ergebnis.

Beim Schautanz Modern liegt der Fokus auf der Darbietung verschiedener Pflichtelemente, die zu peppiger Musik tänzerisch verbunden werden. In dieser Disziplin sind die Freaky Kids der Schülerklasse angetreten und landeten mit einem fehlerfreien Durchgang auf einem tollen sechsten Platz.

Die Interpretation der Musik durch Tanztechnik und Körpersprache steht beim Schautanz Freestyle im Vordergrund. Hier erreichten in der Hauptklasse die Shining Diamonds, bei ebenfalls sehr starker Konkurrenz, den großartigen sechsten Platz.

Das Schautanz Duo Anna Plattner und Amelie Sparr war das erste Mal als Paar auf einer Deutschen Meisterschaft und landete gleich auf dem sensationellen sechsten Platz. Hinter der Auswahl der Musik, den Kostümen, den Choreografien und den kreativen Ideen stecken die Trainerinnen des JTSC Karlsfelds.

Die oben genannten Gruppen werden in der Schülerklasse trainiert von Jette Kirchhoefer, Ramona Keller, Sara Lee Stanjek und Stephanie Kneißl. Die Jugendklasse wird trainiert von Jacqueline Stark gemeinsam mit Daniela Steiner und Melanie Femmig, und hinter der Hauptklasse stehen die Trainerinnen Laura Schmid sowie Sandra Berg.

Für zwei Turniergruppen ist die Saison noch nicht beendet, denn sie haben sich durch die Platzierungen des vergangenen Wochenendes für die Europameisterschaft in zwei Wochen in den Niederlanden qualifiziert. Dort werden die Entertaining Teens und Entertaining Diamonds nochmal alles geben und gegen die Besten aus ganz Europa antreten. dn

