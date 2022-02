Das Geld fehlt: Karlsfeld steht vor „schlimmen Entscheidungen“

Von: Thomas Leichsenring

Der Gemeinde Karlsfeld geht das Geld aus. © Monika Skolimowska/dpa

Die finanzielle Lage der Gemeinde Karlsfeld ist prekär. Einen genehmigungsfähigen Haushalt für 2022 aufzustellen, ist extrem schwierig.

Karlsfeld – Stand heute fehlen genau 537 347 Euro. Der Gemeinderat macht sich auf die Suche – was kann gestrichen werden, was nicht? Bürgermeister Stefan Kolbe kündigte „schlimme Entscheidungen“ an.

Mit einer öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses setzte der Karlsfelder Gemeinderat seine Haushaltsberatungen am Dienstagabend im Rathaus fort. Bürgermeister Stefan Kolbe (CSU) möchte den Haushalt für das laufende Jahr noch vor den Osterferien verabschieden.

Haushalt der Gemeinde Karlsfeld ist ein Problemfall

Viel Zeit ist also nicht mehr, einen ausgeglichenen und damit genehmigungsfähigen Haushalt zusammenzustellen. Kommunen sind gesetzlich verpflichtet, im laufenden Betrieb so viel Geld zu erwirtschaften, dass eine Tilgung der Schulden möglich ist. Davon ist Karlsfeld aktuell ein ganzes Stück entfernt – genau um 537 347 Euro.

So kommt derzeit in den Haushaltsberatungen mancher Posten auf den Prüfstand. Sogar der beliebte Altennachmittag auf dem Siedlerfest stand schon zur Disposition, wenngleich nur äußerst kurz (wir berichteten).

Am Dienstag im Haupt- und Finanzausschuss ging es unter anderem um Themen wie den Klimaschutz, bei dem nicht gespart werden soll (Kolbe: „Wir müssen hier Geld in die Hand nehmen, es ist gut investiertes Geld“), und den Straßenunterhalt.

Bei den Straßenausbesserungen wird gespart

Und hier wird gespart. 600 000 Euro stehen dafür im Haushaltsentwurf für 2022, eigentlich sollten es 900 000 Euro sein. Mit 600 000 Euro sei nur mehr das Nötigste möglich, betonte Christina Bosch von der Tiefbauabteilung im Rathaus.

„Eine ganze Menge von Straßen ist in schlechtem Zustand“, sagte Bosch, „und unsere Straßen sind in den letzten Jahren schlechter geworden.“ Grund: Der Gemeinderat bewilligte dem Tiefbau nicht die Mittel, die nötig gewesen wären, um auch nur den Istzustand zu bewahren. Kolbe sprach es aus: „Auch das ist der allgemeinen Finanzsituation geschuldet.“

Und dann kommen noch Schwierigkeiten obendrauf: so wie der Biber am Wiesenweg (siehe Kasten oben).

Entscheidung über Vereinszuschüsse wurde vertagt

Eigentlich sollte es am Dienstagabend im Ausschuss auch um die Zuschüsse gehen, die die Gemeinde den Karlsfelder Vereinen gewährt. Doch die Diskussion über diese freiwilligen Leistungen wurde zurückgestellt. Einstimmig folgte der Ausschuss einem Eilantrag von SPD und Grünen, die Beschlussfassung über die Vereinszuschüsse zu verschieben. Erst solle eine von den Gemeinderäten gewünschte Liste vorliegen, in der eine Priorisierung der anstehenden Investitionen in den kommenden Jahren festgehalten ist. Diese Liste wird in der Gemeindeverwaltung gerade zusammengestellt, der Hauptausschuss bekommt sie für die März-Sitzung.

Eines sei ihm besonders wichtig, betonte Bürgermeister Kolbe am Dienstag: dass der Gemeinderat die von ihm angekündigten „schlimmen Entscheidungen“ letztlich gemeinsam trifft. Nur dann ließen sich diese Entscheidungen auch gegenüber der Öffentlichkeit vertreten, „wir wollen das transparent und begründet darstellen“. Es dürfe nicht sein, dass einzelne dem Sparzwang geschuldete Beschlüsse auf die eine oder andere Gemeinderatsfraktion zurückfallen.

