Gelungener Neustart beim Olympia Faschingsclub Karlsfeld

Von: Verena Möckl

Das kleine Prinzenpaar: Charlize Reichert und Luca Sansone. © OFC

Es wird wieder laut, bunt und narrisch: Der Olympia Faschingsclub Karlsfeld startet nach zwei Jahren Pause in die fünfte Jahreszeit.

Karlsfeld - Den Auftakt machte der traditionelle Rosenball am vergangenen Samstag, der in zweierlei Hinsicht eine Premiere war. Zum einen, weil der Ball im Vergleich zu den Vorjahren nicht mehr in der Steirer Stub’n, sondern im großen Saal des Bürgerhauses stattfand. Zum anderen, weil es die erste offizielle Veranstaltung des Präsidiums war, das im vergangenen Jahr neu gewählt wurde.

Knapp 200 Besucher beim Rosenball des OFC Karlsfeld

Rund 195 Besucher waren zum Rosenball gekommen. „Das hat mich sehr überrascht“, sagte OFC-Präsident Rolf Ederer. Die Leute seien froh, dass in diesem Jahr wieder Fasching in Karlsfeld stattfinden kann.

Das große Prinzenpaar: Andrea D´Arco und Lucia Sansone. © OFC

Mit lustigen Spielchen bestimmte der Faschingsverein die Prinzenpaare. Bei der Kinder- und Jugendgarde stand der Prinz bereits im Vorhinein fest, denn in diesem Jahr tanzt nur ein Junge in der Garde: Luca Sansone. Der Elfjährige suchte nach seiner Prinzessin, indem er den 39 Gardemädchen Fragen stellte. Nach einer halben Stunde fand er seine Prinzessin: die zehnjährige Charlize Reichert.

Auch bei den Erwachsenen wurde das Prinzenpaar auf spielerische Weise ermittelt. Mit einem Krimistück. In die Rolle des Kommissars schlüpfte der amtierende Prinz Jonas Zimmermann. Seine Assistentin spielte Magdalena Vonnahme. Nach rund 25 Minuten hatten sie die beiden Mörder gefunden. Diese werden das neue Prinzenpaar der neunköpfigen großen Garde verkörpern: der 23-jährige Andrea D’Arco und seine 21-jährige Lebenspartnerin Lucia Sansone, die Schwester von Kinderprinz Luca.

Besonderheit beim OFC: In diesem Jahr gibt es gleich zwei Funkenmariechen. Felicita Demmelbauer, Trainerin Nadine Schreier und Emily Ederer (v.l.). © OFC

Das OFC-Präsidium hat sich für den Fasching heuer eine Besonderheit überlegt: Statt einem Funkenmariechen gibt es diesmal zwei Maskottchen des Faschingsvereins, nämlich die beiden zwölfjährigen Emily Ederer und Felicitas Demmelbauer. „Wir wollten mal etwas Neues ausprobieren“, sagt Emilys Vater und OFC-Präsident Rolf Ederer. Die beiden Mädchen würden in ihrem Tanzstil gut zusammenpassen.

Rolf Ederer war mit dem Verlauf des Abends zufrieden – vor allem, dass die Faschingsgesellschaft die Metzgerei Eberle als Caterer gewinnen konnte. Denn das Bürgerhaus ist noch immer ohne neuen Wirt. Für Rolf Ederer stand fest: „Der Neustart beim OFC ist gelungen.“

