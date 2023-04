Die Gemeinde Karlsfeld spart an allen Ecken und Enden (Symbolfoto).

Lange Debatten um Karlsfelder Gemeindehaushalt

Mühsam, Position für Position, kämpften sich die Mitglieder des Karlsfelder Haupt- und Finanzausschusses durch den Haushalt 2023.

Karlsfeld – Oft ging es nur um einige hundert Euro. Das Ziel: Bei einem Defizit von vier Millionen Euro einen Haushalt aufzustellen, den die Aufsichtsbehörde im Landratsamt genehmigt.

Auch bei den kleinsten Posten wird im Karlsfelder Haushalt gespart

Als wäre das Aufstellen eines genehmigungsfähigen Haushalts für Karlsfeld nicht schon schwierig genug, durch die jüngsten Tarifvereinbarungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst vom vergangenen Wochenende werde das nicht eben leichter, meinte Bürgermeister Stefan Kolbe (CSU) eingangs der zweiten Sitzung zu den diesjährigen Haushaltsberatungen. Für 2023 gelte es, die vereinbarte Sonderzahlung von 2560 Euro pro Mitarbeiter zu stemmen. Also galt die Devise: sparen; auch bei kleinen Posten.

700 000 Euro stehen nach den Worten Kolbes für den Erhalt von Karlsfelds Straßen im Haushaltsplan. Darauf fahren könnten Dienstfahrräder. Noch gibt es laut Cataldo keine für die Rathausmitarbeiter, doch es steht ein Ansatz von 8000 Euro für zwei Pedelecs im Haushaltsplan. Kolbe schlug vor, den Ansatz zu halbieren. Ein Pedelec und ein normales Rad müssten für heuer erst einmal genügen. Nur Heike Miebach (Grüne) war dagegen. Auch die 3500 Euro für ein Volkshochschul-Dienstfahrrad fielen dem Rotstift zum Opfer. Ein gutes Fund-Fahrrad tut es auch. Weiteres Beispiel: das Lehr- und Unterrichtsmaterial für die Grundschule an der Krenmoosstraße. Hier reduzierten die Ausschussmitglieder den Ansatz von 17 500 auf 14 000 Euro.

Doch es gab auch größere Streichungen. So etwa die für Sirenen geplanten 130 000 Euro.

Beispiele für weitere Streichungen: Für die Ferienbetreuung der Karlsfelder Kinder stehen nur noch 8000 statt zuvor 17 000 Euro im Haushaltsplan. Heike Miebach schlug vor, die 1500 Euro für Süßigkeiten im Spielmobil zu streichen. Weg sind zudem die 40 000 Euro Planungskosten für Tiny Houses.

Nur bei wenigen Posten bleibt es beim Ansatz

Gespart wird auch beim Christkindlmarkt „Hüttenzauber“. Die geplante Anschaffung von zwei neuen Hütten entfällt. Die 8000 Euro für die Weihnachtsbeleuchtung am Bruno-Danzer-Platz und entlang der Wögerwiese wollten die Ausschussmitglieder so nicht hinnehmen. 5000 Euro für die Elektrikerarbeiten ließ Kolbe sich eingehen: „Da kommt Schnappatmung auf, wenn der Glühweinkocher nicht mehr geht.“ So schlug Kolbe ein Gesamtbudget von 30 000 Euro vor. Der Ausschuss folgte dem einstimmig.

Es gab auch eine indirekte Einsparung: Die Altersgrenze für den Seniorennachmittag beim Karlsfelder Siedlerfest, bei dem die älteren Mitbürger ein halbes Hendl und ein Getränk gratis bekommen, steigt von 65 auf 67 Jahre.

Bei der Feuerwehr erhob Finanz- und Wirtschaftsreferent Stefan Theil (CSU) allerdings Einspruch: „Hier zu sparen, wäre die falsche Stelle.“ Der Bürgermeister warb jedoch dafür, der Feuerwehr für die Zukunft ein festes Budget zuzuteilen.

Auch andernorts bleibt es beim Ansatz, beispielsweise für die Supervision, also externe Betreuung, etwa durch Jugendsozialarbeiter an der Mittelschule oder im Jugendhaus. Die Gelder hierfür sollen unangetastet bleiben.

Die 109 700 Euro für die neue Großturnhalle der Grundschule an der Krenmoosstraße sind laut Bürgermeister der Notwendigkeit eines zweiten Hausmeisters geschuldet, der wie sein Kollege für das alte wie das neue Schulgebäude und die Turnhalle zuständig sei.

Keine Kürzungen soll es auch bei der Gemeindebücherei für das Beschaffen neuer Medien geben, da sonst die Leserschaft mangels Attraktivität des Angebots davonlaufe, so Kolbe.

rds

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.