Hallenbad Karlsfeld bleibt endgültig geschlossen - „Bitterste Entscheidung meiner Karriere“

Von: Verena Möckl

Das Karlsfelder Hallenbad bleibt dauerhaft geschlossen. © Norbert Habschied

Das Karlsfelder Hallenbad ist Geschichte! Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung, dass die Schwimmhalle dauerhaft geschlossen bleibt, denn die Gemeinde kann sich das Bad nicht mehr leisten.

Karlsfeld - Das Hallenbad Karlsfeld bleibt endgültig geschlossen! Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag mit großer Mehrheit beschlossen. Es sei „die bitterste Entscheidung in meiner Kariere“, sagte Bürgermeister Stefan Kolbe. Es gebe jedoch keine andere Möglichkeit für einen genehmigungsfähigen Haushalt. „Sonst bekommen wir viele nette Nachrichten von der Rechtsaufsichtsbehörde, bis dann der Kommissar kommt und unser Hallenbad zu sperrt.“

Die Grünen hatten einen Eil-Antrag für eine Stellungnahme zu einer finanziellen Unterstützung der Sanierung (rund 15 Millionen Euro) und des laufenden Betriebs (jährliches Defizit von rund 1 Million Euro) des Hallenbads durch Dritte gestellt. Doch „egal wie wir es drehen und wenden, wir werden nicht genügend Überschüsse erwirtschaften.“ Das Hallenbad in Karlsfeld ist damit Geschichte! Im Landkreis Dachau gibt es eine Schwimmhalle weniger.

Monatelang haben die Karlsfelder um ihr geliebtes Hallenbad gezittert. Eigentlich hätte die Entscheidung bereits Ende Januar fallen sollen. Zahlreiche Menschen kamen damals zu der Sitzung – Mitglieder der BRK-Wasserwacht, der Deutschen Lebensretter Gesellschaft (DLRG), des örtlichen Schwimmvereins. Doch der Gemeinderat vertagte die Entscheidung (wir berichteten). Nun gibt es endlich traurige Gewissheit. (Ausführlicher Bericht folgt)