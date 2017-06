Karlsfeld forciert die Falschparker-Jagd

Mehr Überwachung

Absolutes Halteverbot – für viele Autofahrer allenfalls so etwas wie eine Empfehlung. Um das Problem mit den Falschparkern einigermaßen in den Griff zu bekommen, will die Gemeinde Karlsfeld die Anzahl der Überwachungsstunden verdoppeln. Mehr Stunden, mehr Knöllchen.