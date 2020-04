Anziehungspunkt ist jetzt abgesperrt

Das beliebte Kunstobjekt Glasarche am Karlsfelder See ist derzeit mit Absperrband umzäunt.

Die Glasarche ist eine Attraktion am Karlsfelder See

Es ist die Attraktion schlechthin am Karlsfelder See und in diesen Tagen das begehrteste Fotomotiv. Doch jetzt ist die Glasarche abgesperrt.