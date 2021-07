Glasflaschenverbot: Jetzt ist Bußgeld möglich

Ein Bild, das der Vergangenheit angehören soll: zersplitterte Glasflaschen am Karlsfelder See.

Kreistag und Kreisausschuss stimmen Satzungsänderung zu

Von Nikola Obermeier schließen

Das abendliche und nächtliche Glasflaschenverbot am Karlsfelder See gilt bereits seit knapp vier Wochen. Nun wird es auch in der Satzung festgeschrieben – sodass ein Bußgeld verhängt werden kann gegen jene, die sich nicht daran halten.

Karlsfeld – „Es ist traurig genug, dass wir die Satzung ändern müssen. Aber ich möchte mir nicht vorwerfen lassen, dass Kinder in Scherben treten!“ Bürgermeister Stefan Kolbe (CSU) erklärte in der Sitzung des Kreisausschusses, warum in seinen Augen das Glasflaschenverbot in die Satzung über die Benutzung des Erholungsgebietes „Karlsfelder See“ mitaufgenommen werden müsse.

Die Mitglieder im Kreisausschuss folgten seiner Einschätzung einstimmig, in der anschließenden Sitzung des Kreistags stimmte lediglich Jonathan Westermeier (Die Linke) dagegen. Sein Argument: Das Verbot sei ein einziges Instrument zur Eskalation und werde nicht zum Erfolg führen.

Seit Jahren sind die Glasscherben auf den Wegen und zum Teil in den Liegewiesen am Karlsfelder See ein Problem. „Doch jetzt gibt es anscheinend einen Sport: Weitwurf von Flaschen“, so Landrat Stefan Löwl (CSU) in der Sitzung des Kreisausschusses.

Nahezu nach jeder wärmeren Nacht liegen Scherben von zahllosen, zerstörten Flaschen auf den Wegen und Sportflächen sowie in den Liegewiesen und zum Teil sogar im See. „Die einzige Möglichkeit, dass dort keine Scherben sind, ist, dass da kein Glas ist“, so Löwl.

Daher erließ die Gemeinde Karlsfeld Ende Juni eine einstweilige Verfügung, dass Glasflaschen täglich von 18 bis 6 Uhr verboten sind. Das bedeutet: Die Polizei könne die Flaschen wegnehmen. Löwl habe die Beamten begleitet bei einer Kontrolle am See und Badegäste und Besucher über das Glasflaschenverbot informiert. „Alle haben es verstanden, haben Bierkisten und Flaschen ins Auto geräumt.“

Mit einer Satzungsänderung gebe es laut Löwl auch die Möglichkeit, ein Bußgeld zu verhängen. Denn es gebe, so Bürgermeister Kolbe, „immer ein paar Notorische, die kann man nur über den Geldbeutel packen“.

Stefan Priller, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Dachau, ergänzte, dass der Vollzug und die Umsetzung des Glasverbots mit der Satzungsänderung leichter sei. Schon die Androhung von Bußgeld hat eine Wirkung. „Wenn wir nur an das Verständnis appellieren“, erreiche man die Uneinsichtigen nicht.

Marese Hoffmann (Grüne) legte Wert darauf, „dass wir keine Verallgemeinerung vornehmen – im Interesse der Jugendlichen“. Sie gab außerdem zu bedenken, dass man eine Veränderung nicht nur mit der „Law-and-Order-Maßnahme“ erreiche, sondern dass man auf die Jugendlichen zugehen sollte, mithilfe vom Kreisjugendring. Die Unvernünftigen sollten allerdings durchaus zur Rechenschaft gezogen werden.

„Wir machen diese Regelung nur für fünf Prozent, die nicht auf Freiwilligkeit reagieren“, sagte Löwl. Er erklärte, dass bereits vor Jahren die See-Scouts vom Kreisjugendring im Einsatz waren, um mit den Jugendlichen zu reden. Das entgegnete Löwl auch Jonathan Westermeier, der anstatt des Verbots und der Satzungsänderung forderte, vorerst Mediatoren einzusetzen, die auf das Glasscherbenproblem hinweisen, „dann evaluieren wir, ob sich etwas verbessert hat“. Eine Satzungsänderung steigere die Eskalationsspirale, „das wird nicht zum Erfolg führen“, so Westermeier. Dazu komme, dass die Security-Mitarbeiter selbst häufig eskalieren. Und zu guter Letzt widerspreche es in den Augen Westermeiers der bayerischen Verfassung, wenn er nicht mit seiner Freundin ein Glas Wein am See trinken könne – in der Verfassung sei das Recht festgelegt, dass jedermann das Betreten der Natur gestattet sei. Löwl: „Auf die Verfassungsbeschwerde bin ich gespannt.“

Schließlich beschloss der Kreistag, das Glasflaschenverbot in die Satzung aufzunehmen – gegen die Stimme von Westermeier. Sie tritt am 1. September in Kraft.