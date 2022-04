Grünes Gewerbegebiet als Vorzeigeprojekt verspricht Bürgermeister Stefan Kolbe im Magazin Cima

Von: Thomas Leichsenring

Hohe Gewerbesteuereinnahmen verspricht man sich in Karlsfeld vom neuen Gewerbegebiet an der Schleißheimer Straße (rot umrandet). Grafik: archiv © Grafik: Archiv

Gemeinde Karlsfeld will an der Grenze zu Dachau außergewöhnliche Standards setzen

Karlsfeld – Es war ein jahre-langer Streitfall in Karlsfeld: das Gewerbegebiet südlich der Schleißheimer Straße an der Grenze zu Dachau. Das Gewerbegebiet kommt – und soll ein Vorzeigeprojekt werden. Karlsfeld bekomme ein „grün konzipiertes Gewerbegebiet“, versprach Bürgermeister Stefan Kolbe (CSU) jetzt im Magazin „Cima direkt“.

„Seit Jahren sahen wir uns als Gemeinde mit der Problematik konfrontiert, dass der Flächenbedarf der ansässigen Unternehmen für Umstrukturierungen und Erweiterungen nicht mehr bedienbar war“, sagt Kolbe im Beitrag. Um Gewerbetreibende nicht an andere Standorte zu verlieren, habe Karlsfeld weitere Gewerbeflächen ausweisen müssen.

Gewerbegebiet, aber wo?

Nur wo? Eine schwierige Frage für eine an Flächen so arme Gemeinde wie Karlsfeld.

Die Idee, unmittelbar an der Grenze zur Stadt Dachau auf gemeindeeigenem Grund ein Gewerbegebiet zu entwickeln, ist mehr als zehn Jahre alt. Doch der Standort im Grünzug war von Beginn an umstritten. In einem Ratsbegehren wurde 2010 die Karlsfelder Öffentlichkeit befragt, die Mehrheit sprach sich gegen ein Gewerbegebiet an dieser Stelle aus. Bürgermeister Stefan Kolbe sicherte damals zu, dass der Standort damit vom Tisch sei.

War er nicht. 2015 wurden die Flächen an der Schleißheimer Straße wieder aktuell. Karlsfelder Bürger hatten sich in einem Arbeitskreis mit potenziellen Gewerbestandorten im Gemeindegebiet befasst. Ergebnis: Es gebe keinen besseren Standort.

Widerstand folgte auf dem Fuße

Der Widerstand folgte auf dem Fuße. Die Bürgerinitiative „Grünzug Karlsfeld-Dachau“ machte mobil, Unterstützung kam vor allem vom Bündnis für Karlsfeld, das bei seinem strikten Nein zu diesem Gewerbegebiet blieb.

Ende 2015 fand eine denkwürdige Sitzung statt. In seltener Einigkeit sprach sich der Gemeinderat dafür aus, das Gebiet westlich der Bajuwarenstraße bis zum Karlsfelder See vor weiterer Bebauung schützen und als Landschaftsschutzgebiet ausweisen zu lassen – insgesamt 140 Hektar. Unstrittig schien, dass das Landschaftsschutzgebiet vor allem als Ausgleich zum geplanten Gewerbegebiet entstehen soll.

Kurz: wenn Landschaftsschutzgebiet, dann auch Gewerbegebiet.

Die Befürworter des Standorts hatten gewonnen. Ihr Hauptargument war stets gewesen, dass die Gemeinde Karlsfeld dringend weiteres Gewerbe benötige, um wichtige zusätzliche Einnahmen über die Gewerbesteuer zu generieren.

Am Rande des regionalen Grünzugs

Dass der sieben Hektar große Standort in ökologischer Hinsicht bedeutsam ist, ist Kolbe bewusst. „Er liegt am Rande des regionalen Grünzugs, der als Frischluftschneise und Naherholungsgebiet dient“, sagt Kolbe im Cima-Magazin.

Das Bündnis für Karlsfeld sowie die gerade frisch in den Gemeinderat eingezogenen Grünen stellten im November 2020 einen gemeinsamen Antrag: Wenn schon Gewerbegebiet, dann „Grünes Gewerbegebiet“. Kolbe: „Der Schwerpunkt sollte auf der Umweltverträglichkeit und möglichst nachhaltigen Entwicklung, Bebauung und Nutzung liegen. Um der ökologischen Bedeutung des Areals gerecht zu werden, haben wir als Gemeinde beschlossen, für den Eingriff Ausgleichsflächen zu schaffen, doppelt so viel Grün wie Gewerbegebietsfläche.“

Grüne sind zufrieden

Die Karlsfelder Grünen, die sich vor ihrem Einzug in den Gemeinderat gegen das Gewerbeareal an der Schleißheimer Straße ausgesprochen hatten, sind mehr als zufrieden. „Wir freuen uns außerordentlich, dass Bürgermeister Kolbe den Kriterienkatalog für das ,Grüne Gewerbegebiet’ mittlerweile als ,zentralen Gegenstand für die Projektplanung’ bezeichnet“, heißt es auf der Internetseite des Ortsverbandes.

Die Festsetzungen im Bebauungsplan sollen laut Kolbe „zum Teil deutlich die in Karlsfeld bislang üblichen Standards übertreffen. Sie umfassen unter anderem eine extensive Begrünung von Flachdächern auf der gesamten Fläche, die Installation von Solaranlagen und eine Verdopplung der bisher vorgeschriebenen Stellplätze mit E-Ladestation.“ Darüber lasse die Gemeinde erstmalig auch ein Energiekonzept erstellen, „um sinnvoll umsetzbare energetische Vorgaben für das Gewerbegebiet zu identifizieren, die gegebenenfalls über die rechtlichen Vorgaben zur Energieeinsparung hinausgehen“. Auch stehe die Erstellung eines Mobilitäts- und Verkehrsgutachtens bevor, das verschiedene Varianten für eine funktionale Erschließung des Gewerbegebiets prüfe.

Bis die ersten Betriebe im neuen Gebiet loslegen werden und Gewerbesteuer in die Gemeindekasse fließen wird, dauert es noch. In der Finanzplanung bis 2025 rechnet die Kämmerei noch nicht mit zusätzlichen Einnahmen.

