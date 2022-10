Gymnasium: Kreis kann Millionen-Kredite abrufen

Von: Thomas Zimmerly

Landkreis – Frohe Kunde für Landkreiskämmerer Michael Mair. Die Mitglieder des Kreisausschusses haben einstimmig den Weg frei gemacht, damit er und seine Mannschaft bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) einen ersten Kredit-Teilbetrag in Höhe von bis zu 10 Millionen Euro für den Bau des vierten Landkreisgymnasiums in Karlsfeld beantragen können.

Darüber hinaus erhielt die Kämmerei eine Generalermächtigung, die weiteren Teilbeträge bis zur Kreditgesamthöhe von rund 35,99 Millionen Euro abzurufen.

Das Ganze fußt auf einem Förderprogramm der KfW, das zinsgünstige Kredite für energieeffizientes Bauen gewährt. Für das Schulgebäude könnte der Landkreis als Bauherr Kredite in Höhe von bis zu gut 29,14 Millionen beantragen, für die geplante Turnhalle weitere 6,84 Millionen Euro. Die Kredite können jeweils in zwei Teilbeträgen abgerufen werden. Die Baumaßnahmen sollen im September 2025 abgeschlossen sein.

Bei der KFW will der Landkreis-Kämmerer einen Kredit aufnehmen. © IMAGO / Schöning

„Wir stehen vor großen Aufgaben und brauchen große Kredite“, so Mair, der auch an das noch zu bauenden fünfte Gymnasium in Röhrmoos dachte. Insgesamt liegen vor dem Landkreis Dachau trotz Zinssicherungsmaßnahmen – beispielsweise hat der Landkreis Bausparverträge in Höhe von fast 12 Millionen Euro abgeschlossen – aktuell noch Kreditaufnahmen, die Mair in der Sitzung auf 170 Millionen Euro taxierte, für die aktuell keine Zinssicherung vorliegt. Neben dem Risiko von Zinserhöhungen unterliegen diese allerdings auch einer gewissen Chance von Zinssenkungen bis 2024.

„Wir müssen nun schauen, dass wir die Teilbeträge richtig abrufen und uns nicht ins Knie schießen“, so der Kämmerer. Die Zinsen würden gerade steigen, „deshalb wollen wir jetzt abrufen“. Die Generalvollmacht sei notwendig, um rechtzeitig reagieren zu können, wenn es gerade einen günstigen Zinssatz gebe. Aktuell läge der Satz bei 1,79 Prozent, so der Kämmerer, der noch die Frage anschickte: „Wer von uns kann sagen, dass das eine kluge Entscheidung war?“

Landrat Stefan Löwl meinte, der Kreis müsse sich nun „durchhangeln“. Doch er vertraut da voll auf seinen stets gut informierten Kämmerer, über den er sagte: „Er ist meistens mit oder vor dem Handelsblatt“. THOMAS ZIMMERLY