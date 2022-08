Gymnasiumbau in Karlsfeld: Nachbarn fordern Schutz

Fordern Schutzmaßnahmen gegen den Baulärm: (von links) ein Teil der Initiative gegen den Baulärm: Alina Heßner, Tobias Schmitt, Alexander Wörlsinger, Waltraud Wörlsinger, Erika Meiforth, Hannelore Ewinger-Breitwieser, Regina Lotterschmid und Marianne Schipp, die Initiatorin des Protests. © elfriede peil

Die Arbeiten zum Bau des Gymnasiums in Karlsfeld laufen. Mittlerweile hat sich eine Bürgerinitiative gegen den Baulärm formiert.

Karlsfeld – Das neue Karlsfelder Gymnasium wird zwischen der Bayernwerkstraße und dem Lärchenweg sowie der bestehenden Bebauung an der Ackerstraße sowie am Kastanienweg auf einer Fläche von 4,7 Hektar errichtet. Aktuelle Kosten: 101,5 Millionen Euro. Seit Mitte Mai laufen die Bauarbeiten. Bagger rammen dieser Tage die Spundwände in den Boden, Generatoren brummen. Eigentlich könnte es ein Grund zur Freude sein: An der lang ersehnten Schule soll 2025 der Unterricht beginnen.

20 Unterschriften für Schutzmaßnahmen wegen Baulärm und Staub

Marianne Schipp hat den Baulärm so satt, dass sie Gleichgesinnte in der Nachbarschaft suchte und sie sehr schnell fand. Rund 20 Unterschriften für „Schutzmaßnahmen“ der Anwohner hat sie in kurzer Zeit gesammelt. Am 3. August hat sie diese Liste und einen Brief über die Beeinträchtigungen an Landrat Stefan Löwl per Einschreiben geschickt. Darin fordert die Initiative, „dass umgehend Maßnahmen ergriffen werden, die zum Schutz unserer Gesundheit und den Erhalt unserer Lebensqualität beitragen“.

Der Landkreis ist gemeinsam mit der Landeshauptstadt München der Bauherr. Eine Antwort von Löwl kam bisher nicht. „Das ärgert mich am meisten“, sagt Marianne Schipp, „dass wir gar nicht wahrgenommen werden.“ Auch an Bürgermeister Stefan Kolbe hatten sich Schipp und ihre Mitstreiter gewandt. „Aber er hat ganz schnell gesagt: Ich bin da nicht zuständig“, ärgert sich der Anwohner Alexander Wörlsinger.

Er ist als Coach für Führungskräfte freiberuflich tätig und macht viel von Zuhause aus. „Das kann ich kaum noch tagsüber durchführen“, stellt er fest. „Das ist geschäftsschädigend.“ Von 7 bis 18 Uhr wird in der Regel auf der Baustelle gearbeitet.

Im Homeoffice Arbeiten nur eingeschränkt möglich

Im Homeoffice eingeschränkt fühlen sich auch Alina Heßner und Tobias Schmitt. Das junge Paar wohnt erst seit dem 1. Mai in der Ackerstraße. Der Vermieter hatte ihnen bei der Besichtigung nur gesagt: „Da wurde mal was vermessen in der Vergangenheit.“ Schmitt: „Da kommt man sich schon verarscht vor.“

Alina Heßner ist Dolmetscherin. „Ich war so froh über ein ruhiges Büro.“ Jetzt arbeitet sie nur noch mit Kopfhörern – bald sollen es spezielle Schallschutzhörer sein.

Einen Lärmpegel von 84,8 Dezibel mit einem eigens angeschafften Gerät hat die Initiative gemessen. Eine Bitte ans Landratsamt um eine kontinuierliche, offizielle Lärmmessung sei abgelehnt worden, meint die Gruppe.

Aber es ist nicht nur der Lärm, der sie alle nervt: „Auch Staub und Abgase machen uns zu schaffen“, sagt Marianne Schipp. „Ein Lüften der Wohnung oder gar ein Aufenthalt im Garten sind praktisch unmöglich.“ Die Anwohner seien nervös, würden über Kopfschmerzen klagen und sind überhaupt: „stinksauer“.

Landrat bittet Anwohner um Verständnis und lehnt Lärmschutzwand ab

Der Verkehr, der Betrieb der Sportstätten und die Lebendigkeit, die von einer fünfzügigen Schule ausgehen, lassen auf Dauer die Ackerstraße nicht unberührt. Das weiß Anwohnerin Regina Lotterschmid aus eigener Erfahrung. Sie war Leiterin des Schulzentrums Moosach. „Wir haben nichts gegen die Schule. Kinder sind unsere Zukunft.“ Den Wunsch der Initiative nach einem Lärmschutzwall unterstützt sie vehement. „Es wäre auch eine nette Geste, wenn wir etwa null Eintritt zahlen müssten im Hallenbad.“

Landrat Stefan Löwl bittet die Anwohner um Verständnis. Die Belastungen wegen des Staubs kann er nachvollziehen. Er weist diesbezüglich darauf hin, dass die Baustraße bis Dezember geteert werde und dass sich dieses Problem dann erledigen werde. Was jedoch den Lärm betrifft, meint er: „Da wird man nichts machen können.“ In Dachau, so fährt er fort, würde bisweilen auch nur in drei Metern Abstand zu den Gebäuden gebaut. In Richtung der Karlsfelder Initiative meint er: „Das muss man halt einmal sechs Wochen lang ertragen können“, so der Landrat, der momentan in Urlaub weilt. Das laute Hineinrammen der Spundwände sei in sechs bis acht Wochen erledigt. Und wenn der Tiefbau gemacht sei, so Löwl, „dann ist der Lärm weg“. Zur geforderten Lärmschutzwall meint er nur: „Wie soll das gehen?“

Der stellvertretende Landrat Helmut Zech, der momentan im Landratsamt die Geschäfte führt, bittet die Anwohner ebenfalls um Verständnis. Man habe die Arbeiter angewiesen, so schonend wie möglich vorzugehen. „Aber den Lärm kriegst du nicht in den Griff.“ Er meint, dass es sicher auch nicht geräuschlos zugegangen sei, als einst die Häuser der Anwohner gebaut worden seien. Schließlich weist auch der Landrat-Stellvertreter auf die Endlichkeit der Bauzeit hin: Wenn das Gymnasium 2025 in Betrieb gehe, sagt er, „dann ist wochentags um 17 Uhr Schluss mit dem Unterricht. Samstags, sonntags und in den Ferien ist auch nichts los“, so Zech. „Einen schöneren Nachbarn wie eine Schule gibt es nicht.“

ep/zim

