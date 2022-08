Zufahrt zur Tiefgarage kaum möglich

Von: Verena Möckl

Genau vor der Tiefgarageneinfahrt befinden sich die provisorische Ampel und der Haltestreifen. © Möckl

Anwohner der Allacher Straße in Karlsfeld laufen Sturm wegen der Verkehrssituation vor ihrem Haus. Der Grund: Die Gemeinde hat genau vor ihrer Tiefgarageneinfahrt eine provisorische Ampel samt Haltestreifen aufgestellt. Die Anwohner bezeichnen das als „hirnrissig“ und fordern die Gemeinde zum Handeln auf.

Karlsfeld – Was sich derzeit an der Allacher Straße unweit des Bürgerhauses Karlsfeld abspielt, kostet Regina Huber den letzten Nerv. Da die Bushaltestelle evangelische Kirche barrierefrei ausgebaut wird, hat die 53-Jährige seit 18. August und noch voraussichtlich bis 12. September eine Baustelle vor der Tür. Doch das ist gar nicht das eigentliche Problem. Vielmehr geht es um die provisorische Ampel, die aufgrund der nur einseitig befahrbaren Straße aufgestellt wurde. Genauer gesagt um den Haltestreifen. Denn dieser wurde exakt so auf der Straße angebracht, dass die Autos den Weg zur Tiefgarage jenes Wohnblocks versperren, in dem Regina Huber seit 14 Jahren wohnt.

„Ich versteh nicht, wer sich so was nur ausgedacht hat“, sagt Regina Huber, die nicht die Einzige ist, die sich beschwert. Auch ihre Nachbarin Christa Kapfinger kann über die Platzierung des Haltestreifens nur noch den Kopf schütteln. „Das ist hirnrissig, der Haltestreifen gehört ein Stückchen weiter nach hinten.“ Das Rausfahren sei gar nicht so das Problem, meint die 60-Jährige. Irgendwann würde sie schon mal ein vorausschauender Fahrer aus der Ausfahrt lassen. So richtig heikel werde es erst, wenn man von Allach kommend als Linksabbieger mit dem Auto in die Tiefgarage fahren möchte. Das sei nämlich so gut wie unmöglich. Kapfinger: „Wenn mich dann keiner in meine Tiefgarage reinlässt, dann staut es sich hinter mir.“ Für sie purer Stress. Denn die Autofahrer hupen oder drängeln, wie Regina Huber ergänzt.

Die 60 Euro für meinen Stellplatz im Monat hab ich dann umsonst gezahlt.

Um in ihre Tiefgarage zu gelangen, ohne den Verkehr aufzuhalten, muss Kapfinger einen Umweg in Kauf nehmen. Mittlerweile hat sie resigniert. Sie parkt nun auf der Straße. „Die 60 Euro für meinen Stellplatz im Monat hab ich dann umsonst gezahlt“, schimpft sie. Kapfinger nimmt jetzt öfter das Rad statt ihres Autos. Das kostet weniger Zeit und vor allem weniger Nerven. Für Regina Huber ist es hingegen nicht so einfach, auf das Auto zu verzichten. Für die Einkäufe sei sie auf ihr Gefährt angewiesen.

Auf Facebook haben Kapfinger und Huber ihrem Ärger bereits Luft gemacht. Ihnen schlossen sich noch weitere Anlieger an. Ihre Forderung: Die Gemeinde Karlsfeld soll den Haltestreifen vor der Ampel um rund eine Autolänge nach hinten versetzen.

„Die Gemeindeverwaltung hat das bewusst so geplant und argumentiert, dass der Rückstau sonst die Münchner Straße erreichen würde“, schrieb Verkehrsreferent Bernd Wanka auf Facebook. Ihre gegenteiligen Erfahrungen würden zur Kenntnis genommen. Kurzum, es bleibe leider so und würde ja auch nicht mehr so lange dauern.

Huber und Kapfinger können und wollen das nicht hinnehmen. Einen Rückstau auf die Münchner Straße würde es so oder so geben, sind sich die beiden sicher.

Das sieht auch Günther Rustler vom Karlsfelder Ordnungsamt so. Der Gemeindemitarbeiter teilte auf Nachfrage mit, dass er keinen Grund sehe, der gegen einen zweiten Haltestreifen vor der Tiefgarageneinfahrt spreche. „Ich habe mich mit dem Bauleiter der Baufirma in Verbindung gesetzt“, so Rustler. Zum Wochenende sollen ein weiterer Haltestreifen und ein Hinweisschild „bei Rot hier halten“ mit genügend Abstand vor der Tiefgarageneinfahrt angebracht werden. Die Strapazen haben für Kapfinger und Huber dann hoffentlich ein Ende.

Sind frustriert: Regina Huber und Christa Kapfinger (von links) können wegen der Baustelle an der Bushaltestelle evangelische Kirche und dem provisorischen Haltestreifen nicht mehr so leicht in ihre Tiefgarageneinfahrt fahren. © Möckl