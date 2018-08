Der Haus- und Pflegedienst Noah ist nach Dachau und Markt Indersdorf jetzt auch in Karlsfeld aktiv

Bislang konzentrierte sich die ambulante Pflege und Tagespflege Noah auf Dachau und Markt Indersdorf. Nun kommt eine Dependance in Karlsfeld hinzu.

Karlsfeld – Die etwa 300 Bewohner des Betreuten Wohnens am Prinzenpark-West, einer neuen Anlage mit mehr als 250 Wohneinheiten, entschieden sich für Noah als ambulanten Haus-Pflegedienst.

Entscheidend war, wie sich die rund 20 Noah-Mitarbeiter – Führungskräfte, Fahrer und Pfleger – an einem Nachmittag den Bewohnern vorgestellt hatten, wie die Leiterin des Betreuten Wohnens am Prinzenpark, Heike Schreil, sagt: „Der positive Eindruck, den wir in den bisherigen Gesprächen mit Noah hatten, hat sich heute bestätigt.“

Im Moment leben im Betreuten Wohnen am Prinzenpark etwa 30 pflegebedürftige Menschen. Am 1. September wird Noah ein eigenes Büro im Prinzenpark beziehen. Zunächst werden die Tagesstunden zwischen 9 und 17 Uhr pflegerisch abgedeckt. „Das Ziel ist, möglichst bald eine 24-Stunden-Pflege anbieten zu können“, verspricht Noah-Geschäftsführer Maid Dizdar.

Noah koordiniert seit 2012 vom Sitz in der Augsburger Straße am Fuße der Dachauer Altstadt aus mit 20 Beschäftigten erfolgreich die ambulante Pflege vieler bedürftiger Menschen im Landkreis. 2016 kam das neue Tagespflegekonzept in Markt Indersdorf dazu.

