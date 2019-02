Hoch motivierter Seniorenbeirat

In Karlsfeld läuft gerade die Seniorenbeiratswahl. Der Beirat ist eine dienliche, mitunter segensreiche Einrichtung, wie ein Blick auf die Aktivitäten zeigt. Nur wünschen sich die Mitglieder, manchmal mehr Gehör zu finden.

Wenn sich acht von neun Mitgliedern des Seniorenbeirates wieder zur Wahl stellen, dann ist das für sich genommen schon eine positive Bilanz. Es zeigt, wie dieses Gremium zu einem Team zusammengewachsen ist und gerne miteinander gearbeitet hat. Das betonen alle Mitglieder im Rückblick auf die bald vergangene Beiratszeit. Wenn dann noch die Liste der Aktivitäten von 2016 bis 2019 dazugerechnet wird, ist das Ergebnis durchaus beeindruckend. Fast in jedem Monat über die drei Jahre gab es entweder ein kulturelles, informatives oder geselliges Angebot.

Musik darf dabei nicht nur, nein, sie muss sein! Das Neujahrskonzert mit der Blaskapelle Karlsfeld und der Bigband kommt immer gut an. Und wenn sich an einem Nachmittag im April oder Mai eine wahre Völkerwanderung aufs Bürgerhaus zubewegt, darf man sicher sein: Es ist „Musik am Nachmittag“ mit klassischer Musik, Kaffee und Kuchen angesagt. Der Seniorenbeirat, die „Internationale Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation“ und die Gemeinde Karlsfeld laden dazu immer äußerst erfolgreich ein. Auch bei der Fahrt nach Füssen zum Musical „Ludwig“ wurden zwei Busse besetzt. Bloß beim Angebot nach Oberammergau zum „Fliegenden Holländer“ kamen die Interessierten nicht gerade in Scharen. Ob es an Wagner lag oder am Preis? Vielleicht an beidem, mutmaßt das Team.

Praktisches ist ebenfalls sehr beliebt. Etwa der Erste-Hilfe-Kurs. Oder die Frage, wie ein Testament rechtssicher verfasst werden kann. Weitere Themen der vom Seniorenbeirat Karlsfeld angebotenen Vorträge waren die Lohnsteuer auf die Rente und die Regelung für die Pflegestufen.

Etwas für die eigene Gesundheit tun möchten viele Ältere: Beim Qigong für die Augen neulich waren 50 Teilnehmer gekommen. Und überrascht hat den Seniorenbeirat auch, dass der Kurs „Line Dance“ so gut angekommen war. Das ist dieser Tanz, bei dem man sich in einer Gruppe reihenweise nach Country Musik bewegt. Dabei muss man nicht paarweise auftreten – was allgemein recht praktisch ist.

Auch Ausflüge und Besichtigungen, etwa von BMW und dem ICE-Reparaturwerk, sowie Städtetouren bot der Seniorenbeirat an. Veranstaltungen wie diese schaffen ein Gemeinschaftsgefühl.

Was nicht so gut angenommen wurde, ist die „Sprechstunde“ einmal im Monat im Bürgertreff. Vielleicht sei das nicht das richtige Wort für die Möglichkeit, einfach mal Anregungen oder Ärgernisse einzubringen, vermutet man im Beirat.

Der Satzung nach berät der Seniorenbeirat den Gemeinderat und die Verwaltung in Fragen der älteren Generation. „Das ist ausbaubar,“ finden die Karlsfelder Seniorenbeiräte; etwa bei der Planung von Neubaugebieten wie in der Nibelungenstraße mit den Sozialwohnungen. Da wurden alle sogenannten Träger öffentlicher Belange angehört. „Aber wir nicht. Wir erfahren es hinterher, wenn alles schon fix und fertig ist“, kritisiert der Seniorenbeirat.

Die konkreten Anregungen des Seniorenbeirats sind offenbar auch nicht gerade der Renner bei der Gemeinde. Die maroden und harten Stühle im Festsaal des Bürgerhauses wurden schon ewig moniert. Nichts sei passiert. Oder das leidige Thema öffentliche Toiletten. Ebenso Fehlanzeige. Aktuell schauen die Beiratsmitglieder sich an, wie die Fahrpläne der verschiedenen Buslinien einsehbar oder eher nicht einsehbar sind, zum Teil ohne Beleuchtung im Dunkeln oder nur mit Verrenkungen lesbar.

Die Aufgaben gehen offenbar nicht aus, da braucht sich auch der neue Seniorenbeirat keine Sorgen zu machen. Bis zum 6. März um 12 Uhr kann er noch gewählt werden, bequem per Brief. Die Unterlagen haben jetzt alle über 60-Jährigen in Karlsfeld bekommen.

Um die neun Sitze bewerben sich 14 Interessierte. Das war nicht immer so. Vor Jahren kamen mit Müh’ und Not genug Bewerber zusammen. Neu kandidieren heuer Wolfgang Bössenroth, Barbara Fuchs, Karolin Istenes, Christiane Mahlich, Harald Märkl und Siegfried Weber. Hans Eberle, Max Eckardt, Annabella Elsner, Margit Gruber, Heidemarie Hofer, Günter Krebs, Christa Matzke und Heinz-Peter Wilhelm treten erneut an. Elfriede Peil