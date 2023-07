Fachoberschule Karlsfeld verabschiedet 149 Absolventen

Die besten FOS-Absolventen mit Schulleiterin Carola Zankl, Sabrina Steinau von der Sparkasse, Sarah Metz (1,5), Nathalie Pörner (1,0), Julia Huber (1,3), Celia Wierschin (1,8), Freya Flint (1,56) und Aurelia Griek (1,52, von links). © hab

Zeit für einen neuen Lebensabschnitt: Die Fachoberschule Karlsfeld hat 149 Absolventen verabschiedet.

Karlsfeld – Mut, Durchhaltevermögen, Resilienz und Teamfähigkeit – all das sind Fähigkeiten und Kompetenzen, die die Schüler der Fachoberschule Karlsfeld auf ihrem Weg zum Fachabitur entwickelt haben. Diese würden zwar nicht explizit im Zeugnis aufgeführt, zeigten sich aber dennoch im Ergebnis des bestandenen (Fach-) Abiturs, betonte die Schulleiterin Carola Zankl in ihrer Rede zur Zeugnisverleihung im Bürgerhaus Karlsfeld.

149 Schüler und Schülerinnen konnten sich über ihre Fachhochschulreife und 23 über ihre allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife freuen. Insgesamt können in diesem Jahr 12,6 Prozent aller Absolventen stolz auf die Note 1 vor dem Komma sein. Unter den Jahrgangsbesten der 13. Klasse sind Aurelia Griek (1,52), Freya Flint (1,56) und Celia Wierschin (1,8). In der 12. Klassen schlossen Nathalie Pörner (1,0), Julia Huber (1,3) und Sarah Metz (1,5) mit Bestnoten ihre Schulkarriere ab.

Die beiden Schulbesten des 12. und 13. Jahrgangs erhielten ein Sprachstipendium für einen Ort ihrer Wahl. Sabrina Steinau von der Sparkasse Dachau übergab den freudigen Absolventinnen Aurelia Griek und Nathalie Pörner das Stipendium.

Zweiter Bürgermeister Stefan Handl rief die jungen Frauen und Männer dazu auf, auf der Grundlage ihres jetzt erreichten „soliden Bildungsfundaments etwas in der Welt zu bewegen“. Und die stellvertretende Landrätin Marianne Klaffki machte in ihrer Rede auf die Möglichkeiten und Chancen auf dem Arbeitsmarkt für die Absolventen aufmerksam, die der aktuelle Fachkräftemangel mit sich bringt. Sie wies darauf hin, unsere Demokratie nicht als Selbstverständlichkeit hinzunehmen, sondern sich zu fragen, was man selbst tun kann, um diese zu erhalten, für Menschenrechte einzustehen oder die Umwelt als Lebensgrundlage zu schützen.

Schüler beweisen soziales Engagement

Die Schülersprecherinnen Pia Sesterhenn und Lillie Hoyer und der Schülersprecher Jan Golbeck ließen das Schuljahr Revue passieren, das von viel sozialem Engagement der Schulgemeinschaft geprägt war. So organisierte die SMV einen Kuchenverkauf, um damit Hilfe für die Opfer des verheerenden Erdbebens in der Türkei leisten zu können, und packten liebevoll Weihnachtspäckchen für Kinder in Not.

111 Schüler haben sich nach einem Vortrag der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei ) als potenzielle Knochenmarkspender registrieren lassen und damit ein Zeichen der Hoffnung für viele schwer erkrankte Menschen gesetzt.

Umrahmt wurde die Zeugnisverleihung durch das Klavierstück „Nuvole Bianche“ von Ludovicio Einaudi, gespielt von Aurelia Griek. Anna Plattner beeindruckte mit einer spektakulären Tanzeinlage zu dem Lied „Irgendwo wird immer getanzt“, und Jana Vetter und Lillie Hoyer sangen zu Kontrabass und Gitarre das Lied „Imagine“ von John Lennon. Zusätzlich zum Abizeugnis gab es Trinkflaschen für alle.

ELFRIEDE PEIL