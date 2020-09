Hoffnung auf Öffnung des Hallenbads in Karlsfeld

Das Karlsfelder Hallenbad könnte Mitte Oktober auf machen: Das schlägt die Gemeindeverwaltung vor. Ein Nutzungskonzept mit Abstands- und Hygieneplan steht bereits.

Dachau – „Klar, es besteht viel Nachfrage.“ Schulen, Vereine, die Stamm-Gäste: Sie alle würden gerne wieder das Karlsfelder Hallenbad nutzen, das seit dem 14. März, seit Beginn des Lockdowns aufgrund der Corona-Pandemie, geschlossen ist. Stefan Handl, zweiter Bürgermeister der Gemeinde Karlsfeld, kündigt an, dass sich der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung mit der Frage auseinandersetzen wird. „Unser Vorschlag wird sein, dass wir zeitnah öffnen.“

Auch die Karlsfelder Grünen fordern nun die Öffnung des Hallenbades. „Neben den Freizeitsportlern inklusive der Schwimmabteilung des TSV Eintracht Karlsfeld sorgen wir uns insbesondere um die Karlsfelder Grundschüler“, sagt der Sprecher der Karlsfelder Grünen, Carsten Schleh. Der Schwimmunterricht, der momentan entfällt, sei in einer Zeit, in der es immer mehr Nichtschwimmer gibt, für eine Gemeinde mit gut besuchten Badeseen „ein verheerendes Signal“.

Die Gemeindeverwaltung setze sich schon seit längerer Zeit mit der Frage auseinander, „unter welchen Konditionen wir das Bad öffnen können“, erklärt Handl, der derzeit Bürgermeister Stefan Kolbe vertritt. „Wir müssen auch die wirtschaftlichen Folgen berücksichtigen“, sagt Handl. Das Hallenbad zu öffnen, bedeute einen personellen und finanziellen Mehraufwand. Zudem sei ein Konzept erstellt worden, das den Abstands- und Hygieneregelungen aufgrund der Corona-Pandemie gerecht wird.

All diese Aspekte seien geprüft worden und werden am kommenden Donnerstag, 24. September, dem Gemeinderat in öffentlicher Sitzung vorgestellt. Die Verwaltung werde vorschlagen, das Bad Mitte Oktober wieder zu öffnen. Handl machte aber deutlich, dass das Bad nicht wirtschaftlich betrieben werden könne. Die Gemeinde wolle aber den dringenden Wünschen der Bevölkerung nachkommen.

Voraussichtlich werde es mehrere Zeitblöcke pro Tag geben, zu denen jeweils maximal 57 Personen gleichzeitig ins Bad können – damit Abstandsregelungen in den Umkleiden eingehalten werden können. Eine Möglichkeit wäre, dass das Bad zwischen den Zeitblöcken geschlossen und gereinigt werde. Außerdem müsse es eine Systematik für Anmeldungen geben. „Natürlich haben wir Erfahrungswerte aus anderen Bädern gesammelt“, sagt Handl. Des Weiteren müsse nun die Kasse besetzt sein – was aufgrund eines automatischen Ticketverkaufs nicht mehr der Fall war. „Die Person an der Kasse muss die Adressen der Besucher aufnehmen und mitzählen.“

Mehr Personal, weniger Besucher: Die Gemeinde wird bei einer Öffnung des Hallenbads wohl wirtschaftliche Einbußen hinnehmen müssen. Aber auch Handl findet, dass das Hallenbad ein wichtiger Service für Schüler, Vereinsmitglieder und Bürger sei – und dass es wichtig sei, dass wieder Schwimmkurse stattfinden. Die Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag, 24. September, beginnt um 19 Uhr.