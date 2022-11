Hoffnungsschimmer für Hortgruppe - kommt doch ein Ersatzcontainer?

Von: Verena Möckl

Teilen

Bald ohne Festung: Die Hortgruppe „Kinderburg“ wird kommendes Schuljahr geschlossen, doch dagegen regt sich seit Kurzem Widerstand. © archiv

Der geplante Abriss des Hortcontainers des Kinderhauses St. Josef sorgt in Karlsfeld für viel Wirbel. Während die betroffenen Eltern mit einer Petition ihren Unmut kundtun, bleibt die Gemeindeverwaltung bei ihrem Beschluss. Ein Antrag der Grünen-Fraktion macht nun den Eltern Hoffnung.

Karlsfeld – Es ist ein kleiner Hoffnungsschimmer für den Elternbeirat des Kinderhorts St. Josef. Die Grünen-Fraktion hat sich entschlossen, einen Ersatzcontainer für das Kinderhaus St. Josef im Gemeinderat zu beantragen. Kurz gesagt, soll dadurch verhindert werden, dass die fünfte Hortgruppe „Kinderburg“ im kommenden Schuljahr schließen muss.

Gespräch mit dem Bürgermeister

Vor zwei Wochen hatten Elke Ruppert und zwei weitere Mitglieder des Elternbeirats ein Gespräch mit Bürgermeister Stefan Kolbe sowie der CSU-Gemeinderätin und Leiterin der Verbandsgrundschule, Ursula Weber, geführt. Es sei ein offenes und freundliches Gespräch gewesen, sagt Elke Ruppert. Doch viel Grund zur Hoffnung habe sie hinterher nicht gehabt.

Bislang ist die Gemeindeverwaltung bei ihrem Beschluss geblieben, den Container abzureißen. Denn „das Provisorium“ weist laut Bürgermeister Stefan Kolbe zu viele Mängel auf. Wie berichtet, sollen die Schulkinder der Verbandsgrundschule, die im Hortcontainer betreut werden, übergangsweise ein Jahr an der Krenmoosstraße betreut werden, bis es ausreichend Plätze für die Nachmittagsbetreuung in der Verbandsgrundschule gibt.

Das Problem an der Sache: Der alternative Kinderhort befindet sich am anderen Ende von Karlsfeld. Für die Eltern ein Ärgernis, das so groß ist, dass sich mittlerweile Widerstand formierte. Wie berichtet gründeten die Eltern eine Initiative und forderten in einer Petition, den alten Hortcontainer durch einen neuen zu ersetzen.

Die Karlsfelder Gemeindeverwaltung ist jedoch kritisch. Bürgermeister Stefan Kolbe erklärte damals auf Nachfrage, dass das Aufstellen eines Ersatzcontainers „vom Ablauf keinen Sinn“ ergebe, da es bis zu einem Jahr dauern könne, bis der Container einsatzbereit ist.

Heike Miebach von den Grünen, die den Antrag eingereicht hat, sieht das anders: „Wir wollen eine Eins-zu-eins-Lösung“, sagt Miebach. Es soll ein gleicher Container zur Miete aufgestellt werden, wie bislang. Also „ohne eigenes Fundament“, wie sie erklärt. „So ein Container kann schnell aufgestellt werden“, ist sich Miebach sicher.

Gemeinderat entscheidet noch im Dezember

Wie erfolgreich die Grünen mit ihrem Antrag sind, wird sich im Dezember entscheiden, wenn darüber bestimmt wird, ob sich der Gemeinderat mit dem Antrag überhaupt weiterbeschäftigen will.

Nachmittagsbetreuung im Kinderhaus St. Josef Der Kinderhort im Kinderhaus St. Josef an der Schützenstraße 16 in Karlsfeld hat 133 Hortplätze, 100 davon sind für Karlsfelder Kinder vorgesehen. Die Kinder sind auf fünf Gruppen aufgeteilt. Vier befinden sich im Kinderhaus. Die fünfte Hortgruppe namens „Kinderburg“ ist draußen in einem Container auf dem Gartengrundstück neben dem Kinderhaus untergebracht. Vor 15 Jahren stellte die Gemeinde Karlsfeld den Container als Provisorium auf, um den Bedarf an Hortplätzen im Gemeindegebiet zu decken. Mittlerweile ist der Container in die Jahre gekommen. Für die Kinderbetreuung ist er nicht mehr geeignet. Es ist zu kalt und zu feucht. vm