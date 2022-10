Hort-Container kommt weg - Streit um Unterbringung der Kinder in anderer Einrichtung

Von: Verena Möckl

Teilen

Das Provisorium: Der Hort-Container des Kinderhauses St. Josef kommt nächstes Jahr weg. © hab

Kinder werden nächstes Schuljahr in der Krenmoosstraße betreut – der Elternbeirat von St. Josef ist besorgt.

Karlsfeld – Schlechte Nachrichten für Eltern westlich der Bahn: Eine der sechs Hortgruppen im Kinderhaus St. Josef wird im nächsten Schuljahr aufgelöst. Der Grund: der Container, in dem die Kinder betreut werden, wird abgerissen. Im nächsten Jahr kommt das „Provisorium“, wie ihn Bürgermeister Stefan Kolbe auf der Bürgerversammlung bezeichnete, weg.

15 Jahre stand dieses „Provisorium“ an der Schützenstraße. „Wir haben versucht, den Container so lange am Leben zu halten, wie es möglich.“ Doch damit ist jetzt Schluss. Die Mängel sind laut Kolbe zu groß. Für die 25 Kinder, die in dem Container nachmittags betreut werden, muss die Gemeinde nun einen anderen Hort finden. Mit Erfolg. Alle 25 Kinder können im nächsten Jahr in einer dritten Gruppe in der Villa Tausendsassa des Kreisjugendrings (KJR) Dachau an der Krenmoosstraße in Karlsfeld unterkommen.

Shuttlebus der Gemeinde

Doch mit der Lösung sind nicht alle zufrieden. „Das ist nicht ideal für die Kinder, die in die Verbandsgrundschule gehen“, sagte Gergana Pingel auf der Bürgerversammlung. Die Karlsfelderin ist im Elternbeirat des St.Josef-Kinderhauses. Das Problem an der Sache: Die Krenmoosstraße befindet sich am anderen Ende von Karlsfeld, mehr als zwei Kilometer von der Verbandsgrundschule entfernt. „Die Kinder können nicht einfach zum neuen Hort laufen oder mit dem Roller fahren“, schlussfolgerte Pingel. Ergo: die Kinder müssen dann in den von der Gemeinde organisierten Shuttlebus steigen. „Damit sind wieder Kosten verbunden, die auf den Eltern lasten“, so Pingel.

Elternbeirätin: Gemeinde soll sich Kosten beteiligen

Der Elternbeirat des St. Josef-Kinderhauses plant daher, eine Initiative zu gründen und einen offenen Brief zu schreiben, wie Pingel auf Nachfrage sagte. Die Forderung der Eltern : Die Gemeinde soll sich an den Kosten beteiligen, die für die Eltern bei einem Hortwechsel entstehen.

Kolbe, der sich verständnisvoll für Pingels Anliegen zeigte, räumte ein, dass er selbst mit der Lösung an der Krenmoosstraße nicht zufrieden sei. „Mir gefällt es auch nicht. Es ist natürlich immer schöner, wenn Kinder relativ nah an ihrer Schule in den Hort gehen.“ Dennoch sei er froh, überhaupt einen Hort und ein Shuttle-Angebot gefunden zu haben. „Wir müssen versuchen, das kommende Kindergartenjahr irgendwie noch zu überbrücken“, so Kolbe. Im nächsten Jahr sei der Bau der Verbandsgrundschule komplett fertig. Dann gebe es dort „das volle Programm mit Ganztagszug, und Mittagsbetreuung“, hofft Bürgermeister Kolbe.

Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.