„Ich bin kein Lauerfotograf“

Der Mann hinter der Kamera: Der Karlsfelder Hobb © privat

In einem Interview mit der Heimatzeitung verrät Fotograf Michael Matziol verrät, wie Naturaufnahmen in Karlsfeld gelingen und was tabu ist.

Karlsfeld – Ausgerüstet mit seiner Sony Vollformatkamera und seinem 200 bis 600 Millimeter Objektiv streift Michael Matziol durch die Natur im Gemeindegebiet Karlsfeld. Stets bereit für den perfekten Schnappschuss. Im Gespräch mit den Dachauer Nachrichten erzählt der Karlsfelder Hobbyfotograf, wo in der Gemeinde die schönsten Naturaufnahmen entstehen, welche Tiere der 56-Jährige in Karlsfeld schon immer mal fotografieren wollte und was für ihn tabu ist.

Herr Matziol, welche Motive fotografieren Sie am liebsten?

Michael Matziol: Seltene Libellen oder Schmetterlinge wie den Apollofalter. Das Problem: Schmetterlinge und Libellen werden immer weniger. Meistens sind es dann Wasservögel, die übrig bleiben. Vor ein paar Tagen hatte ich aber ein persönliches Highlight.

Nämlich?

Ich habe einen Wiedehopf am Karlsfelder See entdeckt. Das hat mich gefreut, weil ein solcher Vogel an so einem belebten Ort sehr selten anzutreffen ist. Und er brütet hier auch nicht, der muss auf dem Durchflug gewesen sein.

Ist das Ihr Lieblingsvogel?

Nein. Am schönsten finde ich den Bienenfresser. Leider kommt der bei uns in Karlsfeld gar nicht vor. Was man bei uns allerdings sehen kann, sind Eisvögel. Da kommt einer hin und wieder zum Fischen an die Würm.

Wie lange müssen Sie sich auf die Lauer legen, um einen Eisvogel abzulichten?

Ich bin kein Lauerfotograf. Ich schwing mich auf mein Rad und fahr meine Runde. Wenn ich mich wirklich auf die Lauer legen sollte, dann sind das maximal 30 Minuten. Es ist nichts frustrierender als Stunden zu warten und nichts zu sehen.

Worauf kommt es bei gelungenen Naturfotos an?

Bei Naturfotografie ist 90 Prozent Zufall und zehn Prozent Wissen. Es ist immer gut, die Gewohnheiten der Tiere zu kennen und beispielsweise zu wissen, wann sie brüten, bei welchem Wetter sie draußen unterwegs sind oder wann sie Junge bekommen.

In welcher Jahreszeit sind Sie am liebsten mit Ihrer Kamera unterwegs?

Von Mitte Mai bis Mitte Juli tut sich am meisten in der Natur. Alles blüht, Jungtiere kommen zur Welt. Ab August ist Sommerloch. Die Vögel haben ihren Nachwuchs schon großgezogen, die Natur wird unattraktiver.

Welches Tiermotiv aus Karlsfeld fehlt noch in Ihrer Fotosammlung?

Ein Bisam trocknet sein feuchtes Fell in der Wiese am Karlsfelder See. © Michael Matziol

Ich freue mich immer sehr, wenn ich ein größeres, wild lebendes Säugetier fotografieren kann, zum Beispiel einen Biber oder Bisam. Die habe ich schon mal fotografiert, aber das ist relativ selten. Einen Fuchs oder Dachs würde ich gerne mal fotografieren. Das reizt mich schon sehr. Da würde ich auch mal eine Ausnahme machen und mich für ein paar Stunden auf die Lauer legen. Aber ich kenne in Karlsfeld leider weder einen Fuchsbau noch einen Dachsbau.

Wo in Karlsfeld fliegen, krabbeln oder springen die meisten Tiere vor Ihre Kamera?

Wer eine hohe Erfolgsquote bei einem Naturfoto vor Ort haben will, der sollte am Karlsfelder See spazieren gehen. Dort kann man viel mehr sehen, als nur Wasservögel wie Gänse oder Blässhühner. Sondern auch Krähen, Wacholderdrosseln, Amseln. Mit ein bisschen Glück Wiedehopfe aber auch Bisams und Kaninchen.

Hübscher Jäger: Ein Eisvogel späht an der Würm seine Beute aus. © michael matziol

Wie sieht es mit dem Schwarzhölzl aus?

Da gibt es natürlich auch viele schöne Motive. Dort bin ich mit meiner Kamera aber eher seltener unterwegs, weil ich öfter schon von Bremsen zerstochen wurde. Blutzoll will ich dann auch nicht für meine Fotos zahlen. (lacht)

Was muss man beim Fotografieren in der Natur beachten?

Es ist entscheidend, die Tiere nicht zu stören. Ich halte immer einen sicheren Abstand zu meinen Motiven ein. Vor allem bei brütenden Vögeln oder Jungtieren. Um trotzdem ein gutes Foto zu schießen, gibt es Teleobjektive.

Eine Gänsesägerfamilie genießt die Sonne in der Würmschleife. © Michael Matziol

Gibt es Orte in Karlsfeld, von denen sie sich mit ihrer Kamera fernhalten?

Bestimmte Wiesen im Krenmoos. Da brüten Kiebitze, die unter strengem Schutz stehen. Auch der Kollerweiher im Krenmoos sollte während der Brutzeit nicht betreten werden. Leider gibt es immer wieder traurige Fälle, wo Menschen die Nester oder die Eier von Vögeln zerstören. Das ist schade.

Erscheint wieder Ihr Kalender „Natur erleben in Karlsfeld“?

Ja, der neue Kalender ist bereits in Arbeit. Es gibt inzwischen schon 12 Ausgaben. Das Projekt liegt mir sehr am Herzen, deswegen gebe ich den Kalender zu den Eigenkosten an Interessierte weiter. Ich will nichts verdienen, sondern mit meinen Naturbildern ein Naturverständnis schaffen.

Steckbrief Michael Matziol fotografiert bereits seit 40 Jahren. Zunächst während seines BWL-Studiums auf Modeschauen und Vernissagen. 2009 hat der Industriekaufmann aber seine Liebe zur Naturfotografie entdeckt. Er hat für die Karlsfelder Ortsgruppe des Bund Naturschutz fotografiert und auch in der Heimatzeitung zeigen wir regelmäßig seine Aufnahmen. Er knipst neben Vögeln und Insekten in Karlsfeld auch Elefanten in Sri Lanka, Leoparden in Namibia und Faultiere in Costa Rica. vm

Das Interview führte DN-Redakteurin Verena Möckl