„Ich hatte eine gute Zeit beim TSV“ - aber es gab auch große Herausforderungen

Von: Verena Möckl

Neun Jahre war Rüdiger Meyer Chef beim TSV Eintracht Karlsfeld. Nun hat er sich entschieden, nicht mehr bei der Wahl im Oktober anzutreten. Unser © TSV Eintracht Karlsfeld

Der scheidende Eintracht-Präsident Rüdiger Meyer erzählt im Interview, was er vermissen wird und was nicht.

Karlsfeld – Der Präsident des TSV Eintracht Karlsfeld, Rüdiger Meyer, stellt sich nach vier Amtszeiten nicht mehr zur Wahl. Nach neun Jahren hat er genug. Im Gespräch mit den Dachauer Nachrichten spricht der 68-Jährige darüber, warum er nicht mehr weiter machen will, ob bereits ein Nachfolger feststeht und welche Momente besonders schön für ihn waren.

Herr Meyer, warum hören Sie als Präsident beim TSV Eintracht Karlsfeld auf?

Rüdiger Meyer: Das Ehrenamt hat mich in den letzten Jahren sehr stark beansprucht und belastet. Das ist mir einfach zu viel geworden.

Woran lag das?

Vor allem an Corona und den damit verbundenen Auflagen. Normalerweise finden Treffen des Präsidiums einmal im Monat statt. Aber während Corona haben wir uns wöchentlich in Videokonferenzen beraten. Das war alles sehr kräftezehrend und hat keinen Spaß mehr gemacht. Entscheidungen in dieser Zeit zu treffen, war ein schwieriger Balanceakt. Und am Ende konnte man es sowieso nicht jedem recht machen.

Inwiefern?

Entweder ich bekam den Vorwurf, zu locker mit Corona umzugehen oder über die Stränge zu schlagen. Ich habe einige unfreundliche Briefe von Mitgliedern in dieser Zeit erhalten. Viele haben unseren Verein auch verlassen. Die Lücke konnten wir bis heute nicht auffüllen.

Wie schwer wird Ihnen der Abschied fallen?

Ich kann es noch nicht sagen, aber ehrlich gesagt, denke ich, dass er mir nicht schwer fällt. Ich höre schließlich freiwillig auf.

Steht schon ein Nachfolger fest?

Wir sind ganz zuversichtlich, dass das Präsidium wieder vollzählig besetzt wird.

Wie würden Sie Ihre Zeit als TSV-Präsident mit einem Wort beschreiben?

Erfüllend. Ich habe die Arbeit viele Jahre sehr gerne gemacht, und es hat mir eine große Freude bereitet.

Worauf sind Sie besonders stolz?

Es ist mein großes Herzensprojekt gewesen, Kinder vor sexualisierter Gewalt und Übungsleiter vor Falschbeschuldigungen zu schützen. Deswegen habe ich unseren Verein für dieses Thema sensibilisiert. Unterstützung bekamen wir vom Weißen Ring. Wir haben die Verurteilung von sexualisierter Gewalt in unserer Satzung verankert, Schulungen durchgeführt, männliche als auch weibliche Vertrauensleute benannt, einen Verhaltenskodex veröffentlicht und eine Selbstverpflichtung von Trainern verlangt. Wir haben auch eine Meldelinie eingeführt. Zum Glück kam sexueller Missbrauch beim TSV Eintracht Karlsfeld noch nie vor.

Auf welches andere große Projekt blicken Sie noch gerne zurück?

Die Errichtung der beiden neuen Fußballplätze. Der Bürgermeister hat uns dabei geholfen und sich um den Kauf der Immobilie und des Grundstücks und die Umsetzung des Projektes gekümmert.

Welche Herausforderungen mussten Sie meistern?

Brandschutz war ein großes Thema, das uns über mehrere Jahre beschäftigt hat. Für Ehrenamtliche war das total überforderend. Wir konnten das nur schaffen, weil uns auch hierbei zum Glück die Gemeinde Karlsfeld unterstützt hat. Da kann der TSV echt froh sein. Ein Wahnsinnsaufwand war auch, die Anforderungen aus der Datenschutzgrundverordnung zu erfüllen. Wir mussten plötzlich einen Datenschutzbeauftragten aus dem Hut zaubern und unsere Satzungen und Prozesse überarbeiten.

Was war Ihr schönster Moment als Präsident?

Wenn man wiedergewählt wird und sich zeigt, wer hinter einem steht. Und zu sehen, dass ein Projekt gelingt, wie bei der Einweihung der neuen Fußballplätze. Und natürlich die Ehrung langjähriger Mitglieder und Funktionäre. Das ist der schönste Tag im Vereinsjahr.

Was bringt Sie zum Schmunzeln, wenn Sie an Ihre Zeit beim TSV denken?

Wir haben die Tradition eingeführt, dass sich das Präsidium an den Weihnachtssitzungen immer als Nikoläuse verkleidet und Geschenke verteilt. Für die Mitglieder war das amüsant, für uns weniger, weil wir sehr geschwitzt haben in unseren Kostümen (lacht). Auch die TSV-Faschingsbälle waren immer sehr lustig. Ich habe die Eröffnungs-Polonaise angeführt, und fast der ganze Saal hat mitgemacht.

Was werden Sie vermissen?

Ich habe die Verantwortung sehr gerne getragen, weil ich gut darin bin. Auf der einen Seite wird mir das fehlen, auf der anderen Seite aber auch nicht. Ich hatte eine gute Zeit beim TSV und habe es gerne gemacht, aber jetzt reicht es.

Was machen Sie mit Ihrer neugewonnenen Freizeit, wenn es soweit ist?

Ich werde mich zum einen mit meiner Gemeinderatstätigkeit intensiver beschäftigen, und zum anderen kann ich meiner Familie mehr Aufmerksamkeit widmen. Ich habe drei Enkel, einen Neugeborenen und einen vierjährigen Jungen und ein sechsjähriges Mädchen. Ich freue mich auch darauf mehr Zeit zu haben, um mit dem Wohnmobil herumzureisen.

Was wünschen Sie sich für den TSV Eintracht Karlsfeld?

Der Verein hatte in der Vergangenheit immer ein gutes Verhältnis zum Bürgermeister und der Gemeinde Karlsfeld. Das ist sehr wichtig. Ich erwarte auch, dass das in Zukunft so bleibt.

Neuwahlen beim TSV Eintracht Karlsfeld Die Jahresversammlung des TSV Eintracht Karlsfeld geht am Freitag, 13. Oktober, 19 Uhr, im Bürgerhaus über die Bühne. Dann entscheiden die Mitglieder auch, wer Nachfolger von Präsident Rüdiger Meyer wird.