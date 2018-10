Erste Sitzung für Christian Bieberle

Der Karlsfelder Gemeinderat hat ein neues Mitglied: Christian Bieberle ist in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats von Bürgermeister Stefan Kolbe vereidigt worden.

Karlsfeld– Der 44 Jahre alte Diplom-Bauingenieur kam als Nachrücker für den ausgeschiedenen CSU-Gemeinderat Pietro Rossi ins Gremium. Nach der Vereidigung nahm Bieberle erstmals am Sitzungstisch Platz. Er wird künftig auch dem Bau- und Werkausschuss des Gemeinderats angehören.

Seit Mai 2017 ist Christian Bieberle Vorsitzender des CSU-Ortsverbandes Karlsfeld. Er trat damals die Nachfolge von Bernhard Gaigl an. Den Posten als Ortsvorsitzender will er auch als Gemeinderat behalten. Vor der Wahl zum Ortschef war Bieberle zwei Jahre Geschäftsführer der Karlsfelder CSU. 2014 erst war er in die Partei eingetreten. Christian Bieberle ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er lebt seit seiner Geburt in Karlsfeld. Der 44-Jährige ist als Vorstand und Geschäftsführer beim St. Vinzentius-Zentralverein tätig, ein der Caritas angeschlossener Träger sozialer Einrichtungen. Schwerpunkte seiner politischen Arbeit sollen die Bereiche Bau, Umwelt, Verkehr und Kinderbetreuung sein, so Bieberle.

Pietro Rossi saß 14 Jahre für die CSU im Karlsfelder Gemeinderat. Er ist vor einigen Woche nach Ampermoching gezogen.

tol