Fünf Hochkaräter im Karlsfelder Bürgerhaus

Ab dem 26. Oktober heißt es wieder „Kultur pur!“, denn dann beginnt die Musiktheatersaison 2018/2019 im Bürgerhaus Karlsfeld. Von der Operetten über Gospelgesang bis zu kubanischen Rhythmen – hier kommt jeder auf seine Kosten.

Karlsfeld – Wer im vergangenen Jahr ein Abonnement hatte, wurde bereits angeschrieben und kann dieses weiterführen. Neuinteressenten können sich in der Gemeinde unter der Telefonnummer: 0 81 31/99 108 oder per E-Mail unter presse@karlsfeld.de melden. Restkarten für die einzelnen Veranstaltungen sind zehn Tage vor der jeweiligen Veranstaltung im Rathaus oder an der Abendkasse am Tag der Veranstaltung zu haben. Das gesamte Programm und die Preise sind unter www.karlsfeld.de zu finden.

Los geht es am 26. Oktober mit der Operette „Im weißen Rössl“. Als Ralph Benatzky 1930 in Berlin seine Operette vorstellte, hatte er alle Zutaten zu einer flotten, die Jahrzehnte überdauernden Erfolgsproduktion vereinigt: herrlich skurrile Bühnenfiguren, Texte voller Komik und jede Menge bekannter Melodien: „Es muss was Wunderbares sein“, „Im Salzkammergut, da kamma gut lustig sein“ und „Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist?“ Das Freie Landestheater Bayern singt, spielt und tanzt wieder in Großbesetzung mit Chor, Orchester und Solistenensemble.

Am 7. Dezember wollen die „Original USA Gospel Singers & Band“ das Publikum mitreißen. Über 25 Jahre Tourneeerfahrung und mehr als eine Million Besucher kann die Gospel-Gruppe bereits vorweisen! Und die Erfolgs-Story geht weiter. Nicht nur in der ehrwürdigen Scala in Mailand erfreuten sie das Publikum, sondern auch den Papst beim Weihnachtskonzert im Vatikan.

Das Ensemble umfasst ausgewählte Spitzensänger, hervorragende Solisten und Musiker, die in einem zweistündigen Programm all das bieten, was Gospel so schön macht: Emotionalität, Religiosität und pure Lebensfreude. Wichtiger Bestandteil jeder Show ist die aktive Teilnahme des Publikums. Die Emotionen, die dabei geweckt werden, machen den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Auch die Aufführung „Pasión de Buena Vista“ am 11. Januar 2019 wird keinen auf den Sitzen halten. Heiße Rhythmen, mitreißende Tänze, exotische Schönheiten und unvergessliche Melodien werden das Publikum auf eine Reise durch die aufregenden Nächte Kubas entführen. Zusammen mit der außergewöhnlichen „Buena Vista Band“, talentierten Background-Sängern und der eindrucksvollen Tanzformation „El Grupo de Bailar“ sowie über 150 maßgeschneiderten Kostümen präsentiert „Pasión de Buena Vista“ mit dem neuen Programm „Para siempre!“ eine einzigartige Bühnenshow.

„A Tribute to the Blues Brothers“ heißt es dann am 5. April kommenden Jahres. Ihr Markenzeichen: schwarzer Anzug, schwarzer Hut, schwarze Sonnenbrille. Ihre Mission: die Rettung eines katholischen Waisenhauses mithilfe des Blues. Das sind die Brüder Jake und Elwood – kurz: die Blues Brothers! Sozusagen in göttlicher Mission trommeln sie ihre alte Band zusammen fürs ultimative Blues-Konzert. Dabei wird in diesem „Tribute“ die Geschichte der legendären Blues Brothers nicht einfach nacherzählt; die Zuschauer erfahren vor allem etwas über das wild bewegte Leben der beiden Komiker John Belushi und Dan Aykroyd, die als Männer hinter den Sonnenbrillen die Blues Brothers erst ins Leben gerufen haben.

Am 10. Mai 2019 endet die Saison im Karlsfelder Bürgerhaus mit der Operette „Der Vetter aus Dingsda“ von Eduard Künneke. Latente Exotik, skurrile Komik und kritischer Witz, aber auch romantische Mond- und Märchensucht werden in brillanten Dialogen verdichtet. Das Freie Landestheater Bayern bietet eine spritzige, humorvolle Inszenierung in fantasievollen, farbenfrohen Kostümen und einem opulenten Bühnenbild. Zu hören sind hier bekannte Ohrwürmer wie „Ich bin nur ein armer Wandergesell“ oder „Strahlender Mond, der am Himmelszelt thront“. dn