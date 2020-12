Impfzentrum in Karlsfeld ist gut gerüstet

Erfolgreicher Testlauf

Nach erfolgreichen Testläufen am Mittwoch sind die beiden Corona-Impfzentren im Landkreis Dachau bereit. In Dachau dienen die Räume der BRK-Zentrale am Rotkreuzplatz als Testzentrum. Die zweite Anlaufstelle für Corona-Impfungen befindet sich in Karlsfeld.