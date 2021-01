Sie stürzten, warteten und froren: Vor dem Impfzentrum Karlsfeld zitterten Senioren in der Kälte

Viele Senioren aus dem Landkreis, die vor dem Karlsfelder Impfzentrum auf ihre Corona-Schutzimpfung warteten, haben schlechte Erfahrungen gemacht.

Sie warteten teils stundenlang in der Kälte, einige stürzten auf dem vereisten, nicht geräumten Parkplatz.

Viele Senioren aus dem Landkreis, die vor dem Karlsfelder Impfzentrum auf ihre Corona-Schutzimpfung warteten, haben schlechte Erfahrungen gemacht.

Doch die Johanniter, Betreiber des Impfzentrums, versprechen Besserung.

Karlsfeld – Einige Senioren im Landkreis Dachau haben ihre erste Corona-Impfung bereits hinter sich. Für viele war es allerdings sehr schwer, überhaupt an einen Impftermin zu kommen.

Am Impfzentrum Karlsfeld gab es zudem Probleme vor Ort. Senioren mussten bis zu zwei Stunden in der Kälte warten. Es gab Glatteis, es war weder geräumt, noch gestreut. Viele froren, rutschten aus, einige stürzten sogar.

Erika Bürgle aus Karlsfeld, selbst 80 Jahre alt, begleitete ihren 88-jährigen Mann am vergangenen Dienstag zu seinem Impftermin. Die beiden mussten eineinhalb Stunden in der Kälte warten. Bürgles Mann ist sehr betagt und ist, wie viele Senioren, auf seinen Rollator angewiesen. „Irgendwann hat er schrecklich angefangen zu zittern, und er ist jetzt keiner, der schnell friert“, erzählt seine Frau. Sie weiß: „Es waren einige Leute dabei, die ihre Angehörigen begleitet haben, die alle sagten, sie werden sich massiv beschweren.“

Augenzeugenbericht: Mehrere ältere Menschen sind auf Eisplatten ausgerutscht

So zum Beispiel Maria-Luise Graeff aus Röhrmoos. Sie schildert: „Wir mussten zwei Stunden warten. In der Kälte vor den Containern. Meine Mutter hat Pflegestufe 3 und wird von der Familie betreut.“

Eine 82-jährige Karlsfelderin, die allein zu ihrem Termin ging, beobachtete mehrmals, wie ältere Menschen „ausgerutscht sind und gerade noch von ihren Angehörigen aufgefangen werden konnten. Bei jedem Schritt musste man aufpassen, wo man hinsteigt. Da waren nur Eisplatten.“ Auch sie musste eine halbe Stunde warten.

Ein Angehöriger, der seine Verwandten aus Indersdorf zu ihrem Termin begleitete, erlebte, wie seine Mutter gleich beim Aussteigen stürzte. Sie warteten eine Stunde, bis sie dran waren.

+ Wenigstens ein Anfang: Mitarbeiter des Karlsfelder Bauhofs haben den Platz vor dem Impfzentrum inzwischen geräumt. Zuvor waren einige auf ihre Corona-Impfung wartende Senioren auf Eis und Schnee ausgerutscht. © Norbert Habschied

Trotz der sehr unangenehmen Wartezeit betonten alle Beteiligten: Das Personal der Johanniter sei sehr freundlich und hilfsbereit gewesen.

Erika Bürgle hat selbst lange Zeit im medizinischen Bereich gearbeitet. Sie zeigt Mitgefühl für das Personal vor Ort: „Die können am allerwenigsten dafür und bekommen den ganzen Ärger ab. Die können ja auch nicht mehr machen, als arbeiten.“

Das Impfzentrum haben die Johanniter auf dem Parkplatz am Karlsfelder See in Containern eingerichtet, sie sind auch für die Leitung zuständig.

Johanniter versprechen Besserung: Gemeinde räumt Parkplatz

Schuld für die lange Wartezeit an einem Tag war ein EDV-Problem, erklärt die Pressesprecherin der Johanniter im Regionalverband Oberbayern, Kristina-Désirée Reinelt. Sie betonte gestern: „Es tut uns natürlich sehr leid, dass die Leute hier eine schlechte Erfahrung gemacht haben.“ Sie verspricht in der Hinsicht Besserung: „Wetterbedingt gab es viel zu verbessern. Aber der Bauhof der Gemeinde hat inzwischen den Parkplatz geräumt und gestreut, zudem haben wir jetzt einen privaten Räumdienst engagiert.“ Auch Matten sollen beschafft werden, „damit auch wirklich niemand mehr ausrutschen kann und es für jeden sicher ist“. Sie versichert: „Wir tun wirklich alles, damit für die Zielgruppe vor Ort auch alles passt.“

Ein Zelt aufzustellen, damit die Wartenden „nicht so sehr der Kälte und Nässe ausgeliefert sind“, wie es Erika Bürgle vorschlägt, ist für die Johanniter allerdings keine Option. Pressesprecherin Kristina-Désirée Reinelt erklärt: „Wir wollen keine Massenansammlungen unterstützen. Das will in der jetzigen Situation niemand. Wenn wir also ein Zelt aufbauen würden, dürften sich darin auch nur vier Menschen aufhalten und die anderen müssten wieder draußen warten.“

Appell an die Menschen: „Bitte, bitte, bitte kommen Sie wirklich erst zu ihrem Impftermin“

Um lange Wartezeiten zu vermeiden, hat Pressesprecherin Reinelt einen wichtigen Appell an die Menschen mit einem Impftermin: „Bitte, bitte, bitte kommen Sie wirklich erst zu ihrem Termin und nicht schon lange vorher. Niemand soll lange in der Kälte warten müssen.“ Sie betont: „Es bekommt wirklich jeder, der einen Termin hat, seine Impfdosis!“

Reinelt ist zuversichtlich, dass die negativen Erlebnisse der vergangenen Tage sich nicht wiederholen werden: „Wir tun wirklich alles, dass die Menschen bei uns ein rundum positives Impferlebnis erfahren!“