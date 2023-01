In Karlsfeld Diadem und Zepter in neuen Händen

Von: Verena Möckl

Teilen

Der neue OFC-Präsident Rolf Ederer freut sich auf den Fasching. © event-pic.de

Vor 400 Gästen sind die neuen Karlsfelder Prinzenpaare gekürt worden. Bei der Inthronisation im Bürgerhaus gab es die ein oder andere Überraschung.

Karlsfeld – Beinahe hätte Darth Vader, der Schurke aus den Star-Wars-Filmen, die 400 Gäste bei der Inthronisation der Karlsfelder Faschingsprinzenpaare im Bürgerhaus mit einem Laserschwert willkommen geheißen. Die Verkleidung war für Rolf Ederer, den Präsidenten des Olympia Faschingsclubs Karlsfeld (OFC), dann allerdings doch etwas zu aufwendig, sagt der 55-Jährige. Doch er und sein Team haben sich etwas anderes einfallen lassen.

Sechs Faschingsgesellschaften beim OFC zu Gast

Unter dem Motto „Film ab!“ hielten sie ihr Publikum, unter dem sich auch sechs Faschingsgesellschaften aus der Umgebung, Karlsfelds Bürgermeister Stefan Kolbe und sein Stellvertreter Stefan Handl sowie Landrat Stefan Löwl befanden, fünf Stunden in Atem. Die beiden Hofmarschalle Marco Kessler und Dominik Boxleitner führten als Regisseure – schwarze Anzughosen, weiße Hosenträger, cremefarbene Strohhüte – durch den Abend.

Anmutig herumgewirbelt: Prinzessin Lucia Sansone und ihr Prinz und Lebenspartner Andrea D´Arco. © OFC

Im Mittelpunkt stand die Übergabe der Insignien an das neue Prinzenpaar. Bei den Erwachsenen überreichten Magdalena Vonnahme das Diadem an ihre Nachfolgerin Lucia Sansone. Jonas Zimmermann gab das Zepter mit dem Kasperlkopf an den Thronfolger Andrea D’Arco ab. Bei den Kindern trat Prinzessin Caroline Seidl ihr Krönchen an Charlize Reichert ab. Luca Sansone bekam das Zepter seines Vorgängers Christian Eder.

„Die letzten Prinzenpaare waren wegen Corona nun drei Jahre im Amt. Das ist rekordverdächtig“, sagt Ederer.

Elegant führt Prinz Luca Sansone seine Prinzessin Charlize Reichert auf das Parkett. © OFC

Die Inthronisation war aber nicht nur für die beiden Prinzenpaare besonders. In diesem Jahr gibt es wie berichtet statt einem gleich zwei Funkenmariechen: Felicita Demmelbauer und Emily Ederer, die zusammen auf der Bühne ihre Premiere hatten.

Neben dem traditionellen Gardetanz, bei dem die Tänzerinnen ihre Beine in die Luft reißen, hat sich der OFC Karlsfeld noch andere Showeinlagen überlegt. „Zehn Minuten haben die Erwachsenen getanzt. Da ging die Post ab“, sagt Ederer. Bei dem Publikum kam das gut an. Bei der Inthronisation geht es nicht nur um die Amtseinführung der Prinzen und Prinzessinnen, sondern immer auch darum, der Öffentlichkeit das diesjährige Faschingsprogramm vorzustellen. „Die Leute waren begeistert“, sagt Ederer, der sehr zufrieden mit der Veranstaltung war. Der Partnerverein Kakage hatte auch einen Auftritt, bei dem die Männer blaue Bob-Perücken, Cheerleaderkostüme und passende Pompons in den Händen, über die Bühne fegten.

Für den OFC-Präsidenten und seine Stellvertreterin, Miriam Boxleitner, gab es noch eine Überraschung. Sie bekamen zwei Orden verliehen, mit die ältesten des OFC. „Den werde ich in Ehren halten“, so Ederer, „und immer im Fasching tragen“.

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.