„In Karlsfeld sind wir immer sehr gerne!“

Mit dem Duft von Schokofrüchten aufgewachsen: Tobias Martl und Michaela Schifferl. sim © sim

Seit 50 Jahre gibt es Schokofrüchte Martl am Siedlerfest

Karlsfeld – Tobias Martl ist mit dem Duft von Schokofrüchten, gebrannten Mandeln und Lebkuchenherzen aufgewachsen. Denn der heute 36-Jährige ist in eine Schaustellerfamilie geboren und hat das Geschäft von der Pike auf gelernt. Genau wie seine Freundin Michaela Schifferl, deren Familie, so wie die Martls, in vierter Generation Süßwaren auf Volksfesten verkauft.

Die beiden kennen sich seit ihrer Kindheit und sind seit 17 Jahren ein Paar. Auch beruflich. Denn die beiden Schausteller sind in die Fußstapfen ihrer Eltern getreten und haben jetzt auf dem Karlsfelder Siedlerfest einen eigenen Stand mit Schokofrüchten, gebrannten Mandeln und Nüssen, Lebkuchenherzen und verschiedenen Süßwarenartikeln. „Vor 17 Jahren haben wir uns extra ein eigenes Geschäft bauen lassen“, erzählt Tobias Martl.

Nicht nur das Geschäft ist neu, sondern auch das Sortiment folgt einem neuen Konzept: In der elf Meter langen Früchtetheke bieten Martl und Schifferl rund 60 verschiedene Fruchtkombinationen mit fünf verschiedenen Pralinen-Schokoladen an, die durch ein Geschmacks- und Designmuster geschützt sind. Da gibt es zum Beispiel Schoko-Erdbeer mit Kinderschokolade, Raffaelo oder Snickers. „Damit heben wir uns deutlich ab vom Standardsortiment“, erklärt der 36-jährige Schausteller, der auch eine Banklehre absolviert hat.

Nächtelang haben er und seine gleichaltrige Freundin an neuen Geschmackserlebnissen gefeilt, experimentiert, sie für gut befunden oder verworfen. Im Familien- und Freundeskreis wurde dann alles fleißig getestet.

Auch Seniorchef Georg Martl ist in Karlsfeld dabei und freut sich, seine vielen Stammkunden endlich wiedersehen zu können. Denn das Siedlerfest ist für ihn immer ein ganz besonderes Erlebnis – sein Betrieb ist seit 50 Jahren dort vertreten, dort fing alles an. Am Siedlerfest startete der heute 75-Jährige als junger Schausteller seine eigene Karriere, damals in dritter Generation.

Zusätzlich zu den Schokofrüchten lockten die Martls die Besucher auch mit dem Fahrgeschäft „Filmrakete“ an. „In Karlsfeld sind wir immer sehr, sehr gerne“, erzählt Tobias Martl. „Die Besucher sind immer sehr nett und freundlich, und auch mit den Veranstaltern arbeiten wir sehr gut zusammen“, betont Martl, der höchsten Wert auf die Qualität seiner angebotenen Waren legt. „Wir versuchen, regional und saisonal einzukaufen, wo es nur geht“, so der 36-Jährige.

Simone Wester