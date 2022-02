In Karlsfelds Gemeindepartnerschaft schlummert noch großes Potenzial!

Einen Muro-Lucano-Platz gibt es in Karlsfeld nicht – noch nicht. Er soll bei der Bebauung des Ludlgeländes realisiert werden. Das Straßenschild dafür hat Stefan Handl schon. © Gemeinde Karlsfeld

2021 wurde das zehnjährige Bestehen der Städtepartnerschaft Karlsfeld-Muro Lucano gefeiert. Ein Rückblick in einem Interview mit Karlsfeld 2. Bürgermeister.

Karlsfeld - Es war – trotz schwieriger Rahmenbedingungen durch Corona – zum Jubiläum einiges geboten: unter anderem eine Sonderausstellung im Heimatmuseum, eine Bilderausstellung, eine italienische Leseecke in der Bücherei sowie Pasta und Wein im Bürgertreff.

Und bei einem Malwettbewerb haben viele Kinder und Jugendliche dargestellt, wie sie sich eine Gemeindepartnerschaft vorstellen. Stefan Handl, CSU-Gemeinderat und Zweiter Bürgermeister von Karlsfeld, leitete das Festkomitee. Im Interview spricht er über den Reiz des Städtchens Muro Lucano, seine Vorstellung von zukünftigen partnerschaftlichen Aktivitäten und einen 1500-Kilometer-Fußmarsch.

Herr Handl, was war Ihr persönliches Highlight im Jubiläumsjahr 2021?

Stefan Handl: Den Malwettbewerb für Kinder und die sehr schöne Ausstellung in der Kunstwerkstatt werde ich besonders in guter Erinnerung behalten. Die Zusammenarbeit zwischen unseren Grundschulen, dem Kunstkreis und dem Festkomitee hat wunderbar funktioniert, und die Kinder haben mit großem Engagement gemalt und gezeichnet.

Nach diesem Jubiläumsjahr wollen Sie die gute Zusammenarbeit zwischen dem Partnerschaftskomitee und dem Organisationsteam nicht einschlafen lassen. Was ist Ihr Wunsch für die Zukunft?

Wir haben die glückliche Situation, dass unsere Partnerschaft durch die vielen Familien aus Muro Lucano, die seit den 60-er Jahren in Karlsfeld leben, eine stabile Grundlage hat. Damit und davon lebt diese Partnerschaft. Ich wünsche mir aber, dass Freundschaften und Gemeinsamkeiten auch in vielen anderen Teilen unserer Bürgerschaft und im Vereinsleben verankert werden können. Hier gibt es noch ein großes Potenzial, an dem wir alle gemeinsam arbeiten sollten.

Wer kann sich im Bürgerkomitee engagieren, werden noch Leute gesucht?

Es gibt noch zahlreiche Ideen, wie wir die Partnerschaft weiterentwickeln können. Hierfür können wir im Bürgerkomitee viele helfende Hände sehr gut gebrauchen. Es gibt keine besonderen Anforderungen, und es sind auch keine italienischen Sprachkenntnisse nötig. Man muss auch kein Experte für Süditalien sein.

Was an Muro Lucano ist für Touristen reizvoll?

Muro Lucano mit seinem einzigartigen Stadtbild, der italienischen Lebensart, einem beeindruckenden Museum und vielfältigen Wandermöglichkeiten oder Radstrecken ist immer eine Reise wert. Die Region Basilicata ist vom Tourismus noch nicht so stark geprägt wie zum Beispiel die Toskana. Der kampanische und der lukanische Apennin bieten tolle Wandermöglichkeiten zu einer Jahreszeit, zu der in unseren heimischen Alpen wenig möglich ist. Bergfreunde, die zwischen Berchtesgaden und Lindau schon jeden Winkel kennen, werden sicher noch nie auf dem Monte Paratiello oder dem Vulkan Monte Vulture gewesen sein. Bei Letzterem ist das besonders bedauerlich, denn dort wächst auch ein herrlicher Rotwein, der Aglianico del Vulture.

Sie waren schon mehrfach in der italienischen Stadt, was mögen Sie so an Muro Lucano?

Wie schon gesagt, ist es eine ursprüngliche Gegend, abseits ausgetretener Reiserouten. Die Herzlichkeit der Menschen, das gute Essen und das besondere Lebensgefühl sind immer wieder schön.

Ein Jugendaustausch-Programm liegt Ihnen ebenfalls am Herzen. Was soll hier in den nächsten Jahren realisiert werden?

Es gab ja bereits einen Schüleraustausch unter Beteiligung unserer Mittelschule. Den würden wir alle gerne bald wieder aktivieren. Corona hat das in den letzten zwei Jahren leider verhindert. Ich könnte mir auch eine Art Au- pair-Programm für junge Menschen aus Karlsfeld und Muro Lucano sehr gut vorstellen.

Als Kulturbegeisterter schweben Ihnen Konzerte oder Kunstausstellungen in Muro Lucano vor. Welche Projekte werden anvisiert?

So sehr ich unser Siedlerfest liebe und wegen Corona derzeit schmerzlich vermisse: Ich möchte unseren Freunden in Italien zeigen, was es in Karlsfeld außerhalb des Bierzeltes noch alles gibt. So würde ich gerne eine Ausstellung unserer bekanntesten Künstlerin Edeltraut Klapproth in Muro Lucano organisieren. Ihre alten Karlsfelder Ansichten vermitteln zudem einen schönen Eindruck, wie Karlsfeld früher einmal aussah. Unsere Orchester in Muro spielen zu sehen, wäre auch ein tolles Erlebnis.

Die Karlsfelder wurden Ende letzten Jahres aufgerufen, ihre Ideen bezüglich der Städtepartnerschaft einzureichen? Noch sind nicht so viele Beiträge eingegangen.

Wir möchten alle Karlsfelderinnen und Karlsfelder bei der Weiterentwicklung der Partnerschaft aktiv mit einbinden. Bitte sagen Sie uns, was Sie sich in den nächsten Jahren wünschen würden, oder was Sie selbst beitragen könnten. Egal, ob im Sport, im Vereinsleben, in wirtschaftlicher oder kultureller Hinsicht.

Was bedeutet die Städtepartnerschaft für die Gemeinde, was macht sie so wertvoll?

Es sind die Gegensätze, die es in meinen Augen so reizvoll machen: Muro Lucano hat eine 2000-jährige Geschichte, während Karlsfeld hingegen erst 220 Jahre jung ist. Muro verfügt über ein gewachsenes historisches Stadtbild, während wir in Karlsfeld versuchen, die Zersiedelung der 50-er und 60-er Jahre zu überwinden und ein optisch erkennbares Ortszentrum zu schaffen. Auch wirtschaftlich sind die Unterschiede groß: Viele Bürger in Muro müssen weite Wege fahren, um Arbeit zu finden, zum Beispiel im Fiat-Werk in Melfi oder in der über 40 Kilometer entfernten Provinz-Hauptstadt Potenza. Die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch. Wir hingegen haben viele Arbeitsplätze vor Ort oder im nahen München. Trotz dieser Unterschiede und der großen Entfernung haben wir durch die sogenannten Gastarbeiter in den 60-er Jahren eine gemeinsame Geschichte.

Was sind die Vorteile einer Städtepartnerschaft?

Die Idee der Städtepartnerschaften entstand nach dem Zweiten Weltkrieg, um die in Europa aufgerissenen Wunden zu heilen. Städtepartnerschaften sollen Menschen aus verschiedenen Ländern zusammenführen und so einen Beitrag für ein friedliches Zusammenleben der Völker leisten. So lauten die hehren Ziele der Nachkriegszeit, die natürlich auch heute noch Gültigkeit haben. Im praktischen Alltagsleben einer Städtepartnerschaft sind die Vorteile natürlich anderer Art: wirtschaftlicher und kultureller Austausch, Tourismusförderung, Jugendbegegnung und vieles mehr.

Welchen Beitrag können die Karlsfelderinnen und Karlsfelder leisten?

Ganz einfach: Nehmen Sie an einer unserer Bürgerreisen in die Basilicata teil, engagieren Sie sich im Bürgerkomitee, schicken Sie uns Ideen. Die Liste lässt sich fortsetzen.

Was wäre Ihr Wunschtraum in dem Zeitraum bis zum Jahre 2031 zum 20-jährigen Jubiläum?

Mein persönlicher Traum wäre es, anlässlich des Jubiläums zu Fuß von Karlsfeld nach Muro Lucano zu gehen. Hoffentlich bin ich in zehn Jahren noch fit genug für die 1500 Kilometer und die vielen Berge, die auf dem Weg liegen.

