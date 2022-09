Investition in die Zukunft

Ist stolz, dass sich in diesem Jahr 64 junge Menschen für eine Ausbildung bei der MAN entschieden haben : MAN-Personalvorstand Arne Puls mit zwei motivierten Mitarbeitern. © hi

64 junge Menschen haben ihre Ausbildung bei MAN Truck and Bus begonnen.

Karlsfeld – 64 junge Menschen haben im September eine Berufsausbildung oder ein Duales Studium bei MAN Truck and Bus am Standort München-Allach begonnen. Vertreten sind technische Berufe wie Fertigungsmechanik, Kraftfahrzeugmechatronik in System- und Hochvolttechnik oder Elektronik für Automatisierungstechnik ebenso wie kaufmännische Ausbildungsrichtungen. Dazu zählen etwa der Kaufmann für Digitalisierungsmanagement oder, im Rahmen eines dualen Studiums, angehende Wirtschaftsingenieure oder Betriebswirte in „Digital Business Management“.

An den Berufsbezeichnungen zeigt sich, wie sehr die Megathemen der Branche – Automatisierung, Digitalisierung und Elektrifizierung – bereits in der Berufsausbildung angekommen sind. „Wir bieten eine ganze Reihe neuer und zukunftsgerichteter Ausbildungen an“, sagt MAN-Personalvorstand Arne Puls. Zusammen mit den typischen Ausbildungsberufen bei einem großen Nutzfahrzeughersteller, die auch in Zukunft unverzichtbar seien, zeige, wie gut die MAN in ihrer Transformation vorankommen. „Eine Berufsausbildung oder ein Duales Studium sind eine Investition in die Zukunft, für die jungen Menschen genauso wie für uns als Unternehmen. Wir sind stolz, dass auch in diesem Jahr wieder so viele Talente diesen Weg mit uns gemeinsam gehen wollen.“