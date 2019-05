Die jüngsten Eintracht-Nixen schaffen es aufs Podest

Sie konnten nicht in Bestbesetzung antreten, schafften es aber dennoch aufs Podest: Die jüngsten Synchronschwimmerinnen des TSV Eintracht Karlsfeld haben bei den deutschen Altersklassenmeisterschaften in Bochum die Bronzemedaille geholt.

Wegen der Hochzeit einer ehemaligen Mannschaftskameradin fehlten die so erfolgreichen Karlsfelder Juniorinnen in Bochum. Auch bei den jüngsten Eintracht-Nixen der Altersklasse C (zwölf bis 15 Jahre), die dieses Jahr bei den bayerischen und süddeutschen Meisterschaften schon Silber im Gruppenbewerb gewonnen hatten, fielen zwei Mädchen wegen Konfirmation aus. Die restlichen sechs Schwimmerinnen präsentierten sich aber wieder in hervorragender Form und kamen mit einer temporeich und fehlerfrei geschwommenen Kür trotz starker Konkurrenz im Gruppenbewerb mit Rang drei auf das Siegerpodest.

Der Meistertitel ging an die Gastgeberinnen, die vom DSV schon international eingesetzt wurden. Zweite wurden die Isarnixen München.

Die sechs Karlsfelderinnen Maria Theresa Sanchez Torres, Julia Pietrowski, Holly Stephan, Delia Perissinotto, Michelle Pfaller und Sara Charrad freuten sich zusammen mit ihrer Trainerin Michelle Hübner über den kaum erwarteten Gewinn von Bronze. dn