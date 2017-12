15-jährige Radlerin bei Unfall verletzt

Leicht verletzt wurde eine 15-jährige Fahrradfahrerin aus Karlsfeld bei einem Unfall am Mittwochnachmittag. Ein Autofahrer hatte sie übersehen.

Die Schülerin wollte gegen 17 Uhr an der Kreuzung Falkenstraße die Bajuwarenstraße überqueren, wie die Polizei mitteilte. Ein von der Fasanenstraße nach links abbiegender 55-jähriger Audi-Fahrer aus Karlsfeld übersah die 15-Jährige. Diese stürzte nach dem Zusammenstoß auf die Straße und zog sich leichte Verletzungen am Rücken zu. Sie wurde zur Abklärung ins Krankenhaus Dachau gebracht. Am Audi schätzt die Polizei den Sachschaden auf rund 500, am Fahrrad auf 350 Euro.