Party am Karlsfelder See eskaliert - Jugendlicher wirft Flasche nach Polizisten

Eine Party am Karlsfelder See ist eskaliert. Als die Polizei anrückte, warf ein Jugendlicher eine Flasche nach den Beamten.

Karlsfeld - Eine Streifenbesatzung der Dachauer Polizei wollte am vergangenen Samstag gegen 0.10 Uhr eine Ruhestörung beenden. Als sie am Karlsfelder See ankam, wurde sie von dort feiernden Jugendlichen mit Gegröle empfangen. Ein Jugendlicher warf sogar eine Flasche in Richtung der Beamten. Nach Angaben der Polizei Dachau verfehlte die Flasche ihr Ziel. Der Werfer nutzte die Dunkelheit aus und entkam unerkannt.

„Nach Unterstützung mehrerer hinzugerufener Einsatzkräfte, unter anderem Bereitschaftspolizisten und ein Hundeführer, wurden gegen etwa 50 noch anwesende Jugendliche Platzverweise ausgesprochen, denen dann auch aufgrund des hohen Polizeiaufgebots Folge geleistet wurde. Noch vor Eintreffen der Unterstützungskräfte hatten schon zahlreiche Personengruppen die Örtlichkeit verlassen“, so PI-Sprecher Günther Findl. Der Polizeihund erschnüffelte eine geringe Menge Rauschgift, das sichergestellt wurde.

Die Polizei Dachau ermittelt nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Insbesondere fahndet sie nach dem Flaschenwerfer. Hinweise unter Telefon 0 81 31/56 10.