Jugendarbeiter Alexander Pröschel im Frust-Interview: „Mit mehr Personal wäre mehr möglich“

Von: Verena Möckl

Kann seine Ideen leider nicht umsetzen: Jugendarbeiter Alexander Pröschel. © privat

Alexander Pröschel spricht im Interview mit der Heimatzeitung über seine Arbeit und die Probleme am Jugendhaus in Karlsfeld. So viel sei schon hier verraten: Der Mann ist nicht zu beneiden!

Karlsfeld – Das Jugendzentrum am Karlsfelder See ist einer der wenigen öffentlichen Orte, wo sich Jugendliche in ihrer Freizeit treffen können. Doch nicht alle Jugendlichen fühlen sich dort wohl (wir berichteten). Im Interview mit den Dachauer Nachrichten spricht der 31-jährige Jugendarbeiter Alexander Pröschel über Mängel am Jugendhaus und fehlende Investitionen. Das größte Problem der Jugendarbeit ist jedoch ein ganz anderes.

Herr Pröschel, mit welchem Gefühl blicken Sie auf die Jugendarbeit in Karlsfeld in diesem Jahr?

Alexander Pröschel: Mit gemischten Gefühlen. Vieles ist unklar, was 2023 betrifft.

Inwiefern?

Es ist derzeit eine Vollzeitstelle unbesetzt für die Leitung des Jugendhauses. Momentan stemmen wir die Jugendarbeit im Jugendhaus zu fünft. Allerdings ist nur ein Mitarbeiter in Vollzeit und dieser hört Mitte des Jahres auf. Auch eine Teilzeit-Kraft wird uns heuer verlassen. Wir können etwas Neues aufbauen, wenn wir uns neu aufstellen. Das kann eine Chance sein, aber ich mache mir auch Sorgen, wie es weitergeht. Bis jetzt konnten wir die Stellen noch nicht nachbesetzen.

Woran liegt das?

Wir haben die Stellen bereits ausgeschrieben, leider erhalten wir sehr wenige Bewerbungen. Ich finde es schade, unsere Arbeit ist wirklich schön und macht viel Spaß. Es ist frustrierend, wenn wir aufgrund des Personalmangels nicht alles umsetzen können, was wir uns ausdenken. Es mangelt nicht an Ideen, sondern an der Man-/Womanpower.

Wie gehen Sie damit um?

Wir versuchen, spontan unter den Öffnungszeiten viel zu machen. Zum Beispiel bieten wir Kochabende an. Neulich haben wir Bubble-Tea selber zubereitet. Das kam gut an bei den Jugendlichen. Ich könnte mir vorstellen, das regelmäßig anzubieten.

Laut dem Karlsfelder Jugendrat gibt es zu wenige Workshops für ältere Jugendliche. Er wünscht sich daher Angebote, die breiter gefächert sind.

Uns ist es wichtig, möglichst viele Jugendliche in Karlsfeld anzusprechen. Wir versuchen das auch, zum Beispiel mit Aktionen wie dem Bubble-Tea. Ich bin offen für Ideen des Jugendrats. Wir können das gerne gemeinsam überlegen und umsetzen.

Das Jugendhaus könnte die ein oder andere Investition vertragen. Woran scheitert es bislang?

Wir haben das schon mehrmals in den vergangenen Haushaltsaufstellungen bemängelt. Leider ist bislang nichts passiert. Wir wünschen uns, dass neben dem Jugendhaus wieder ein Pavillon aufgebaut und die kaputte Bank repariert wird. Renovierungsarbeiten würden wir gerne mit den Jugendlichen machen.

Es gibt aber auch gute Nachrichten: Die Bank wird endlich repariert! Karlsfelds Bürgermeister Stefan Kolbe teilte auf Nachfrage der Dachauer Nachrichten mit, dass die ramponierte Bank ohne Lehne vor dem Jugendhaus in Kürze erneuert wird. Der Pavillon aber, der dort einmal gestanden hatte, wurde bisher nicht ersetzt, weil sich die Mitarbeiter der Jugendarbeit und der Karlsfelder Verwaltung noch nicht auf ein Modell oder auf das richtige Material und die Ausführung des Pavillon einigen konnten, heißt es aus dem Karlsfelder Rathaus.

Fühlen Sie sich von der Gemeinde vergessen?

Nein. Das liegt nicht am bösen Willen der Gemeinde. Die Verwaltung hat genauso wie wir Probleme mit Personalmangel.

Worauf können sich die Karlsfelder Jugendlichen in nächster Zeit freuen?

In den Osterferien machen wir einen Ausflug in den Skyline-Park! Das wird der Höhepunkt unseres Ferienprogramms.

Was ist noch in den Ferien geplant?

Wir gehen auch bouldern, spielen Lasertag und machen einen Ausflug in den Wildpark Poing. Das Ferienprogramm stellen wir wieder gemeinsam mit den Jugendzentren in Ludwigsfeld und Allach auf die Beine. Das ist ressourcensparend. Wenn wir mehr Arbeitskräfte im Jugendhaus Karlsfeld hätten, wäre auch mehr möglich. Wir sind hauptsächlich beschäftigt, die Öffnungszeiten zu stemmen.

Was bedeutet es für die Arbeit am Jugendhaus, wenn zwei Ihrer Teamkollegen aufhören?

Wenn wir niemanden finden sollten, bleibt uns im schlimmsten Fall nichts anderes übrig, als die Tage zu reduzieren, an denen wir offen haben. Vielleicht können wir aber auch weiterhin von Dienstag bis Freitag offen haben und nur die jeweiligen Stunden kürzen. Das sind nur Ideen, es gibt noch keinen konkreten Plan. Wir müssen erst mal sehen, wie sich das entwickelt. Es bringt nichts, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken!

Das Oster-Ferienprogramm des Jugendhauses Montag, 3. April: Spiel und Sport am Jugendhaus

Dienstag, 4. April: Lasertag

Mittwoch, 5. April: Ausflug in den Wildpark Poing

Donnerstag, 6. April: 3D-Minigolf

Dienstag, 11. April: Skyline-Park

Mittwoch, 12. April: Bouldern

Donnerstag, 13. April: Picknick im Hirschgarten

Freitag, 14. April: Grillfest im Jugendhaus

Nähere Informationen zur Abfahrtszeit und Treffpunkt werden in Kürze auf der Homepage des Jugendzentrums bekannt gegeben. Anmeldung bitte per E-Mail an jugendhaus@karlsfeld.de.