Karin Klehr ist Netzwerkerin in Sachen Gesundheit in Karlsfeld. „Sanvitanima“ ist ihr Baby.

Karlsfeld – Ganz sachlich ist „Sanvitanima“ ein Netzwerk für Anbieter von Dienstleistungen und Produkten aus den Bereichen Gesundheit, Wellness und Beauty in Karlsfeld und Umgebung. Ganz persönlich ist es eine Herzensangelegenheit von Karin Klehr, Menschen zusammen zu bringen, die sonst eher alleine „vor sich hin wurschteln“, wie sie es sagt. Mit Energie und Lust und guter Laune knüpft sie Kontakte, organisiert Seminare und „Events“. Das ist jetzt ihre „Firma“.

Der Name ist ein Zusammenschluss vom lateinischen „sanus“ (gesund), „vita“ (Leben) und „anima“ (Seele). Man könnte es so formulieren: gesund an Leib und Seele. Eine der Anfangstaten von Karin Klehr war die Organisation des ersten Gesundheitstags vergangenen Oktober an der Volkshochschule. Gemeinsam mit Leiterin Daniela Niedermeier hat sie ein Konzept entwickelt, wie in der Mittelschule „gesundheitsfördernde“ Aussteller mit Besuchern, aber auch untereinander ins Gespräch kamen.

Karin Klehr lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter seit 2014 in Karlsfeld. Sie ist zertifizierte Ernährungsberaterin, Hormonbegleiterin und Mykotherapeutische Beraterin.

Was bitte? Das Fragezeichen löst Klehr gerne auf: „Mykotherapie“ ist die Anwendung von Heilpilzen für eine bessere Gesundheit. Zum Einsatz kommen Pilze wie Shiitake oder der Austernpilz und der Reishi. Bekannt sind diese alternativen, „sanften“ Methoden aus der traditionellen chinesischen Medizin.

Als „Hormonbegleiterin“ unterstützt sie vor allem Frauen, die ohne chemische Hormonzugaben gesund bleiben möchten. Da muss sie gut zuhören und sich in ihr Gegenüber hineinversetzen. „Das ist oft auch ein Stück Lebensberatung.“

Karin Klehr macht das alles sehr gerne und mit Leidenschaft. Und mit Neugierde: „Ich möchte Neues kennenlernen und dann bekannt machen, was nicht so bekannt ist.“ Auf diese Weise finden sich in ihrem Seminarprogramm Angebote wie „Boxcoaching“ oder „Tribal fusion“, ein orientalischer Tanz, dem Bauchtanz ähnlich.

Was sie denn selbst tut für ihre Gesundheit? Die 41-Jährige achtet sehr auf ihre Ernährung und die ihrer Familie. „Wenig Fleisch, viel Obst und Gemüse, immer alles frisch. Momentan bin ich aber nicht so sehr die Sportskanone.“

Das Netzwerk ist im Internet unter sanvitanima.de zu finden.

ep