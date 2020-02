Marianne Czarski feiert ihren 100. Geburtstag

Marianne Czarski aus Karlsfeld feierte ihren 100. Geburtstag.

Karlsfeld – „Wir sind fit in dieser Familie“, sagt die Hundertjährige. Das kann man wohl sagen: Aufrecht, hellwach und strahlend sitzt Marianne Czarski in ihrem Sessel und begrüßt erfreut die Gratulanten Landrat Stefan Löwl und Bürgermeister Stefan Kolbe. Löwl bringt regionale Leckereien aus dem Dachauer Land mit. Der Ministerpräsident Markus Söder hat geschrieben, es gibt Blumen und einen Einkaufsgutschein von der Gemeinde. Und die Sonne scheint herrlich in das Zimmer im Altenheim St. Josef – ein schöner Tag, eine rundum zufriedene Jubilarin.

Marianne Czarski ist 1920 in Egestorf in der Lüneburger Heide geboren. „Ich hatte eine tolle Kindheit mit einem schönen Familienleben.“ Ihr Mann Axel hatte ein Hotel in Polen, bis zu den Kriegswirren. Er verlor das Hotel und musste sich dann Arbeit suchen in Norddeutschland, die er schließlich fand bei „Salamander“, dem Traditionsschuhgeschäft. Sie heirateten 1947 und lebten in verschiedenen Städten im Norden, in Celle, Bremen, Hamburg und Kassel. Tochter Claudia kam 1948 auf die Welt, Sohn Stefan 1953. Nach München-Sendling zog die Familie 1964, und hier in Bayern lernte Marianne Czarski auch die Berge lieben und auch das Skifahren. In ihrer Sprache hat sie das Bayerische aber nicht angenommen: „Nee“, lacht sie, „ich habe das spitze hannoversche ‚S‘ in mir.“ Die Goldene Hochzeit konnte das Ehepaar Czarski 1997 feiern. Ihr Mann starb drei Jahre danach.

Seit vier Jahren ist Marianne Czarski in Karlsfeld. Der Sohn erinnert sich, wie sie vorher lange ganz selbstständig in ihrer Wohnung gelebt hat und sogar noch Fenster geputzt hat: „Um Gottes Willen, waren wir erschrocken.“ Aber das scheint in der Familie zu liegen. „Meine Tochter hat auch noch mit 70 in der Apotheke gearbeitet“, sagt Frau Czarski, „und ich habe ihr gesagt: Du kannst doch längst aufhören.“

Marianne Czarski kam mit ihrem Mann viel in der Welt herum, nach Israel, in die Karibik. Ihre letzte Reise machte sie mit 80 Jahren nach Moskau – ganz allein.