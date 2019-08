Aggressiver Rottweiler versetzt Karlsfelder in Angst und Schrecken - sein Halter verteidigt das Tier

In Karlsfeld hat ein aggressiver Rottweiler bereits mehrfach Menschen attackiert - die Bürger und Bürgerinnen der Stadt trauen sich kaum noch auf die Straße. Der Hundehalter versteht die Aufregung um sein Tier nicht.

Karlsfeld – Die Menschen in der Lessingstraße in Karlsfeld (Landkreis Dachau) und Umgebung zittern vor einem Rottweiler. Der Rüde soll schon vor einem Jahr einen Bekannten seines Halters gebissen haben. Sicher ist, dass er einen Nachbarn ansprang und zu Fall brachte. Am 28. Juni hat er eine Frau aus der Nachbarschaft erheblich am Bein verletzt.

Rottweiler greift Frau am Karlsfelder See an

Aufgrund des Artikels in unserer Zeitung meldete sich eine 72 Jahre alte Frau aus Karlsfeld. Was sie schildert, macht fassungslos. Am 17. Juli ging die Rentnerin wie so oft am Karlsfelder See spazieren. Die Attacke kam völlig unvermittelt. Der ausgewachsene und mehr als 60 Kilo schwere Rüde rannte auf die Dame zu, sprang sie aus vollem Lauf an. „Er hat mich niedergerissen und sofort zugebissen,“ berichtet die Rentnerin. Die Frau ist 1,61 Meter groß, sie wiegt unwesentlich mehr als das Tier. Sie hatte keine Chance.

Rottweiler-Attacke in Karlsfeld: Opfer klagt über nachhaltige Schmerzen

Später im Krankenhaus mussten die Bisswunden an Hand und Arm wegen der Keime aufwendig gesäubert und genäht werden. Die Frau erlitt zudem eine klaffende Kopfwunde und klagt seither über Rückenschmerzen, sie war beim Sturz gegen einen Baum geprallt.

Der Halter des Rottweilers – ein junger Mann aus Karlsfeld – saß auf einer Parkbank, als der Angriff passierte. Er reagierte schnell, packte das Halsband und zog den Hund weg. „Hätte er das Halsband nicht erwischt, hätte mich der Hund totgebissen“, ist sich die 72-Jährige sicher. „Ich hatte großes Glück.“ Der Hundehalter habe gesagt, dass es ihm leidtue. Dann verschwand er. Die Polizei musste Namen und Adresse ermitteln, nachdem die Rentnerin Strafantrag stellte. Auf eine Entschuldigung des Mannes wartete die 72-Jährige vergebens: „Er hat sich nie gemeldet.“

Karlsfeld: Rottweiler attackiert Nachbarin seines Halters

Gleiches gilt für die Frau, die am 28. Juni gebissen wurde. In dem Wohnblock in Karlsfeld sind Hunde überhaupt nicht erlaubt. Deshalb wurde die Hausverwaltung sofort aktiv, als sie Ende Juni von der Attacke erfuhr: Der Hund muss weg, andernfalls werde fristlos gekündigt. Üblicherweise informiert die Polizei die Gemeinde, wenn es zu einer Hundeattacke kommt. Dies geschah am 28. Juni. Doch damals hätten noch keine Daten über den Halter vorgelegen, sagt ein Sprecher des Karlsfelder Rathauses. Deshalb habe man auf den offiziellen Polizeibericht gewartet. Der sei erst am 26. Juli eingetroffen – gleichzeitig mit der Meldung über die Attacke am 17. Juli. „Von diesem Fall war uns nichts bekannt“, sagt der Rathausmitarbeiter.

Hundehalter bekommt Auflagen

Noch am 26. Juli erklärte die Gemeinde das Negativzeugnis, das die angebliche Ungefährlichkeit des Hundes dokumentiert, für ungültig. Zudem wurde ein Maulkorb- und Leinenzwang erlassen. „Den Bescheid haben wir am selben Tag übergeben“, berichtet der Rathaussprecher. Die Ermittlungen nach dem 28. Juni haben aber zu lange gedauert, räumt der Sprecher ein. Das habe vor allem personelle Gründe gehabt.

Der Halter des Rottweilers hat sich inzwischen öffentlich geäußert: „Mein Hund ist keine blutrünstige Bestie!“ Die Rentnerin, die zum Opfer wurde, sieht das anders: „Das ist eine Kampfmaschine!“

THOMAS LEICHSENRING