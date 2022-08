Sanierung des Allacher Tunnels: Karlsfeld droht der Verkehrskollaps

Von: Verena Möckl

Teilen

320 000 Fahrzeuge täglich: Die jahrelange Sanierung des Allacher Tunnels hat gravierende Auswirkungen auf das umliegende Straßennetz. © hab

Dauerstau und jahrelanges Chaos auf den Straßen: Das ist das Horrorszenario in Karlsfeld. Denn der Allacher Tunnel auf der A 99 wird saniert. Im Gemeinderat wächst die Sorge vor einem Verkehrskollaps.

Karlsfeld – Es ist das Schreckgespenst der Karlsfelder Gemeinde: die Sanierung des Allacher Tunnels auf der A99 auf Höhe der MTU. Genauer gesagt der drohende Dauerstau. Um den Autobahntunnel instandzusetzen, wird – wie mehrmals berichtet – je eine Röhre gesperrt, statt jeweils drei gibt es nur noch zwei Fahrspuren, und nachts wird der rund ein Kilometer lange Tunnel zeitweise sogar komplett abgeriegelt.

„Das hat ein paar Pferdefüße, die uns ganz heftig treffen werden“, prophezeite Verkehrsreferent Bernd Wanka (CSU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Dort informierte er seine Kollegen über den Sachstand des Mega-Projekts.

Sanierung Allacher Tunnel: Angst vor Dauerstau in Karlsfeld

Bei seinem Vortrag klang große Sorge mit. Denn der CSU-Politiker befürchtet einen Verkehrskollaps – auf Teilen der A 8, dem Mittleren Ring und auch auf dem Gemeindegebiet Karlsfeld. Auch die Stadt Dachau befürchtet einen gewaltigen Ausweichverkehr. 320 000 Fahrzeuge sind im Schnitt auf der A 99 im Bereich des Allacher Tunnels unterwegs. Und zwar täglich.

Diese große Masse an Pendlern muss während der fünfjährigen Bauzeit im Allacher Tunnel auf das umliegende Straßennetz ausweichen. Wanka glaubt: „Die leiten uns den ganzen Verkehr an der Anschlussstelle Ludwigsfeld auf die B 471.“ Auch die Eversbuschstraße in Allach, die Bayernwerkstraße und die ohnehin schon überlastete Münchner Straße (B 304) würden den Ausweichverkehr zu spüren bekommen.

Jahrelange Bauarbeiten im Allacher Tunnel: Keine Regelung für Ausweichverkehr

Eine Lösung, wo die vielen Autos in der Zeit der Tunnelsanierung entlang fahren sollen, ohne dass es in Karlsfeld zu Dauerstaus kommt, gibt es bislang nicht. „Vielleicht schlafe ich eine Nacht auf dem Stadtplan“, meinte Wanka ironisch. Dann falle ihm ja auf diese Weise vielleicht eine Lösung ein, den drohenden Verkehrskollaps zu verhindern.

Noch müsse man, dem Verkehrsreferent zufolge, zwar nicht in Hektik verfallen, aber es sei wichtig, dass sich der Karlsfelder Gemeinderat mit dem Thema befasst. Denn „die Autofahrer kommen. Über’s Moos, über Eschenried. Die fahren um den Tunnel rum, wo’s nur geht, und dann werden wir narrisch.“

Der dringende Appell des Verkehrsreferenten lautete daher: „Das müssen wir rechtzeitig verhindern!“ Er bat die Gemeinderatsmitglieder, sich mit Ideen an ihn zu wenden. Dabei sei jede Idee willkommen, egal aus welcher Fraktion.

Angst vor Verkehrskollaps: Sanierung der B 304 vorziehen

Bevor die Tunnelsanierung beginnt, müsse sich die Gemeinde Karlsfeld noch mit einem anderen wichtigen Projekt befassen: der Instandsetzung der eigenen örtlichen Straßen.

Wir sollten unbedingt das Straßenbauamt dazu bringen, die nötigen Sanierungen vor der Sperrung des Tunnels durchzuführen.

Vor allem der B 304. Wie Adrian Heim vom Bündnis für Karlsfeld anmerkte, müsse erst die Münchner Straße an „etlichen Stellen“ saniert werden. „Wir sollten unbedingt das Straßenbauamt dazu bringen, die nötigen Sanierungen vor der Sperrung des Tunnels durchzuführen“, sagte Heim. „Es wäre der Supergau, wenn während der Bauphase im Tunnel auch noch die Bauarbeiten im Ort passieren müssten.“

Das geht gar nicht, dass die irgendwas Größeres in unserem Dunstkreis bauen, sonst sind wir endgültig weg.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter.

Das Straßenbauamt in Freising, das für Baumaßnahmen an der B 304 zuständig ist, müsse alle Sanierungsmaßnahmen der nächsten zehn Jahren vorziehen und jetzt angehen, forderte Heim. Dazu zählen auch Projekte im Rahmen des Verkehrsentwicklungsplans, die in der nächsten Zeit anstehen.

„Wir können nicht gleichzeitig im Ort an der Straße bauen, wenn die Straße als Umleitungsstrecke leistungsfähig sein muss. Das geht nicht“, wie Heim betonte. „Das geht gar nicht, dass die irgendwas Größeres in unserem Dunstkreis bauen“, stimmte Wanka zu. Sonst, so die düstere Prognose des Verkehrsreferenten, „sind wir endgültig weg“.

Und dann wäre da noch die Deutsche Bahn...

Und Wanka drehte das Horrorszenario noch weiter. Denn auch die Deutsche Bahn hat Sanierungsarbeiten angekündigt. Für die geplante Trambahn zwischen Moosach und Karlsfeld muss die Unterführung an der Dachauer Straße in Moosach erneuert werden – für die Verkehrsplaner die nächste Herkulesaufgabe.

Wenn die uns die Dachauer Straße auch noch sperren, dann gehen wir nur noch zu Fuß, weil wir unsere Autos dann gar nicht mehr aus der Garage bekommen.

Denn die Unterführung ist dann drei Jahre dicht. „Wenn die uns die Dachauer Straße auch noch sperren, dann gehen wir nur noch zu Fuß, weil wir unsere Autos dann gar nicht mehr aus der Garage bekommen“, stellte Wanka trocken fest. „Wenn’s kommt, dann kommt’s schon gscheid,.“

Druck auf Straßenbauamt, aber es gibt noch einen weiteren Spieler

Bürgermeister Stefan Kolbe versicherte, dass er mit dem Straßenbauamt Freising in Kontakt treten werde, dämpfte die Erwartungen aber zugleich. Beim Straßenbauamt werde wegen Personalmangels das ein oder andere Projekt momentan nicht weitergehen, sagte er.

Dann müsse das Straßenbauamt eben priorisieren, entgegnete Adrian Heim, der glauben wollte, dass es bayernweit kaum ein zweites Projekt mit solch einer kritischen Umfahrungssituation wie beim Allacher Tunnel gebe. „Die Umleitungsstrecken dürfen nicht während Umleitungsphase kaputt gehen“, mahnte er.

Bürgermeister Kolbe merkte an, dass sie es nicht ausschließlich mit dem Straßenbauamt zu tun hätten. Es gebe noch einen weiteren Spieler: die Autobahndirektion. Die beiden Akteure aufeinander einzuspielen, so Kolbe, sei in der nächsten Zeit auch ein wichtiges Thema.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.