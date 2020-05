Altenpflegerin auf dem Wegzur Arbeit beraubt

Eine Altenpflegerin (56) ist am Dienstagabend in Karlsfeld auf dem Weg zur Arbeit von einem unbekannten Mann zu Boden gestoßen, getreten, verletzt und beraubt worden.

Karlsfeld- Eine 56-jährige Altenpflegerin, die sich auf dem Weg zur Arbeit befand, ist am Dienstagabend Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Nach Angaben des Polizeippräsidiums Oberbayern-Nord stieg die Frau gegen 21.05 Uhr am Bahnhof Karlsfeld von München kommend aus der S2 aus, um anschließend den Fußweg an der Würm entlang Richtung Arbeitsstätte fortzusetzen. Unweit der Bahnhofs, etwa auf Höhe der Allacher Straße 112, wurde sie von einem bislang unbekannten, maskierten Mann gewaltsam zu Boden gestoßen und getreten. Dabei entriss der Täter, der am Boden liegenden Frau die Handtasche und flüchtete in unbekannte Richtung. Die 56-Jährige wurde mit Prellungen ins Krankenhaus gebracht und dort zur Beobachtung stationär aufgenommen. In der Handtasche befanden sich diverse Gegenstände des täglichen Gebrauchs im Wert von rund 100 Euro, jedoch kein Bargeld. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang negativ. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 1,70 Meter groß, kräftig. Er trug zur Tatzeit eine grüne Maske, eine schwarze Jogginghose und ein helles Oberteil/Jacke. Sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung oder Identifizierung des Tatverdächtigen führen könnten, nimmt die Kripo Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 0 81 41/61 20 entgegen.