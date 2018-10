Charmant und witzig: Die Autorin Tanja Mairhofer liest aus ihrem Buch „Schluss mit Muss“

Die Autorin Tanja Mairhofer stellte in Karlsfeld ihr neues Buch vor: Darin fordert sie: „Schluss mit Muss!“

Karlsfeld – Dem Gesichtsausdruck der Zuhörerinnen (90 Prozent) und Zuhörer (restliche zehn Prozent) nach zu urteilen, hat diese Lesung voll das Heiterkeitszentrum aller getroffen: Schmunzeln, Lächeln, Lachen. Tanja Mairhofer liest aus ihrem Buch „Schluss mit Muss“ in der Gemeindebücherei Karlsfeld selbst mit viel Vergnügen, charmant und witzig.

„Ein perfekter Haushalt ist ein Zeichen für ein verschwendetes Leben.“ Ja, dieser Meinung war man schon immer, wenn es nicht so tipptop daheim war. Zustimmendes Lächeln. Und die in Karlsfeld lebende Autorin wird noch genauer: „Kalkflecken und dreckige Fenster sind ein Beleg dafür, dass es wichtigere Dinge im Leben zu tun gibt, als zu putzen.“ Jetzt herrscht ungläubiges Schmunzeln über ihre Auskunft, dass sie seit 18 Jahren in ihrem eigenen Haushalt „noch nie auf die wahnwitzige Idee gekommen ist, Kalk von den Fliesen zu wischen oder Fenster zu putzen“. Na ja, schon klar, sagt eine Zuhörerin: „Sie sind ja auch oft umgezogen.“

Die Autorin, die eigentlich gar nicht lieb sein will, geht auf Zwischenrufe liebenswürdig ein. Genauso, wie sie keinen Ratgeber schreiben wollte. Es ist ein „Antiratgeber“ mit hohen Motivationsschüben, im Sinne von: Recht hat sie, relaxen wollte ich immer schon.

Mit diesem Buch aus dem Jahr 2017 befreite Tanja Mairhofer sich gewissermaßen von den vielen Zwängen und Vorschriften, die ihr andere eingeredet haben. Die 42-jährige Österreicherin hat als TV-Moderatorin und Schauspielerin einschlägige Erfahrungen gemacht, wie sie sein muss, aussehen muss, sprechen muss, handeln muss. „Zu viel Muss.“ Aber auch ihre eigenen Antreiber waren reichlich vorhanden. Zu „fleißiger, schöner, schlauer, sportlicher“ wollte sie sich optimieren. „Als ich aufgehört habe, mich verändern zu wollen, hat sich Zufriedenheit in mir breitgemacht.“

Aus ihrem Tagebuch ist dieses Buch entstanden. Es liest sich köstlich und hört sich ebenso an. Ihr „Dachdecker- Vokabular“, das sie raushaut, kommt bestens an.

Wenn sie von den „Vorstadtmüttern“ spricht, zuckt man kurz zusammen. Und erinnert sich an die österreichische Sendung „Vorstadtweiber“. Doch hier geht es nur um einen „Kindergeburtstag aus der Hölle“, in Karlsfeld, am Rande von München. Wenn sie eine Tiefkühltorte präsentiert und die Kinder Discounter-Limo trinken lässt, passiert es: „Entsetzte Blicke, als würde ich ihnen gerade Cognac einschenken.“

Natürlich bekommen auch die Männer ihr Fett weg, vor allem, wenn die alles besser wissen und einem alles noch besser erklären wollen. Oder wenn sie ungefragt Ratschläge zu ihrem Liebesleben bekommt. Da rät sie zum Gegenschlag: „Du wirkst so angespannt, läuft‘s grad nicht so gut bei Euch?“ Zu gedruckten Partner-Ratschlägen („wo stehen die eigentlich hier in der Bücherei?“ ) hat sie ebenso ihre gepfefferte Meinung wie zu „Freaks auf der Yogamatte“, die gerne mal abzocken, oder zu esoterischen Heilsbringern.

Tanja Mairhofer hat sich, wie sie vermutet, „voll beliebt gemacht“ bei allen, die sie entlarvt. „Voll beliebt gemacht“ hat sie sich in jedem Fall bei ihren 45 Zuhörerinnen und fünf Zuhörern aus der Münchner Vorstadt. Jetzt ohne Schmarrn.

Elfriede Peil