Asylhelfer fordert mehr Deutschkurse: „Integration geht nur über Sprache“

Von: Verena Möckl

In der Flüchtlingsunterkunft an der Hochstraße in Karlsfeld wurden in den vergangenen zwei Wochen 20 Asylbewerber aufgenommen. Auf den Helferkreis kommt viel Arbeit zu. © hab

Erst kürzlich sind wieder Geflüchtete in der Gemeinde Karlsfeld angekommen. Der Helferkreis steht vor alten und neuen Herausforderungen. Ein großes Problem ist die Sprache. Was es braucht, sind mehr qualifizierte Deutschkurse, findet ein ehrenamtlicher Asylhelfer. Doch das allein reicht wohl nicht aus.

Karlsfeld – Jede Woche kommen derzeit Geflüchtete im Landkreis Dachau an. Allein oder mit ihren Familien. Die meisten von ihnen weist das Landratsamt momentan der Gemeinde Karlsfeld zu. Für den Helferkreis eigentlich nichts Besonderes, doch diesmal ist etwas anders als sonst.

Zehn von den 17 Neuankömmlingen, die vor rund zwei Wochen nach Karlsfeld verlegt wurden, sind aus der Türkei geflüchtet, teilt das Landratsamt mit. „Man schluckt erstmal, wenn man das hört“, sagt Max Eckardt vom Helferkreis Karlsfeld. Er klingt besorgt. Wie kommt es, fragt sich der Asylhelfer, dass Menschen aus einem Urlaubsland fliehen. Für ihn und sein Team aus Ehrenamtlichen sei das „völliges Neuland“. Bislang habe der Karlsfelder Helferkreis noch keine Erfahrungen mit Geflüchteten aus der Türkei, wisse nicht, wie es um Erfolgsaussichten für ihren Asylantrag stehe, so Eckardt.

Auch ukrainische Geflüchtete leben in der Gemeinde Karlsfeld. Von den derzeit 141 Ukrainern, die dem Landratsamt in Karlsfeld gemeldet sind, hält sich niemand in den Holzständerbauten an der Hochstraße oder an der Parzivalstraße in Karlsfeld auf. Bis auf fünf Personen, die in einer vom Staat angemieteten Wohnung leben, sind alle Ukrainer in Karlsfeld privat untergekommen. Eins von vielen Privilegien, die den Ukrainern zuteil werden, wie Eckardt feststellt.

Auch das Recht auf Deutsch-Kurse hätten Ukrainer sofort bekommen, im Gegensatz zu Geflüchteten aus anderen Staaten, sagt der Flüchtlingshelfer. Das hat konkrete Folgen auf die Arbeit des Helferkreises. „Integration geht nur über Sprache“, betont Eckardt. Für ihn ist es unverständlich, warum man nicht mehr Möglichkeiten zum Sprachenlernen für Geflüchtete schafft. Besonders für Frauen. Eckardt ist überzeugt, bei der Behördensprache, mit der sich die Geflüchteten herumschlagen müssen, hätten selbst Deutsche Schwierigkeiten.

„Es ist wichtig, mehr qualifizierte Deutschkurse zu bekommen.“ Dem Helferkreis fehlt es an offiziellen Lehrern, die anerkannte Sprachbescheide etwa für die Sprachniveaus A1 oder A2 ausstellen dürfen.

Mit einem Deutschkurs allein ist es Eckardt zufolge allerdings noch nicht getan. „Deutschunterricht ist das eine, das andere ist das Üben der Sprache im Alltag.“ Daran scheitert es oft, weil die Geflüchteten niemanden haben, mit denen sie deutsch sprechen können, berichtet der Ehrenamtliche aus seinem Arbeitsalltag.

Was der Helferkreis Karlsfeld dringend braucht? Die tatkräftige Unterstützung von freiwilligen Helfern, die mit den Geflüchteten ein- bis zweimal die Woche Deutsch reden, Alltagsgespräche über banale Themen führen, damit Hemmungen abgebaut werden können. Denn: „Die Sprachkenntnis ist nun mal das A und O.“

Über Unterstützung freut sich der Helferkreis Karlsfeld. Infos dazu gibt es im Internet unter www.hk-karlsfeld.de oder per Telefon unter 08131/99-0.

