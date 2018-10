„Ich habe den schönsten Beruf der Welt“

Die ersten Wochen im neuen Amt waren „turbulent“, sagt Barbara Sparr. Die neue Rektorin der Grundschule Karlsfeld war vor allem gefordert von dem „Jetzt-muss-alles-auf-einmal-passieren“.

VON ELFRIEDE PEIL

Karlsfeld – Hübsch eins nach dem anderen erledigen war nicht drin. Alle Lehrer wollten alle Informationen, der Hort ebenso, das Schulamt sowieso, viele Daten mussten beschafft werden, dazu Konferenzen, Elternabend, der Stundenplan. Beim Aufzählen allein könnte einem die Puste ausgehen.

Dass selbige Barbara Sparr im Anfangsstress nicht ausging, hat sie den Spaziergängen mit ihrer 14-jährigen Tochter und dem Karlsfelder See zu verdanken. „Ich bin bewusst runtergekommen.“ Und jetzt sagt sie: „Wir haben es gut geschafft,“ zusammen mit ihrer Stellvertreterin Sabine Gerhäußer und ihren anderen Kolleginnen und dem einen Kollegen. Sparr: „Das ist ein tolles Team.“

Dass sie einmal eine Schule mit 39 Lehrkräften und 461 Schülern in 20 Klassen managen würde – das lag für die neue Rektorin zu Beginn ihrer Berufstätigkeit außerhalb ihrer Vorstellungskraft. Zwar wollte sie immer schon Lehrerin werden, auch als Schülerin. Aber nach dem Abitur 1984 gab es viele arbeitslose Lehrer; sie solle sich was anderes aussuchen, wurde ihr geraten. So lernte sie Buchhändlerin, arbeitete sechs Jahre beim Hugendubel.

Bis sich der Herzenswunsch wieder meldete. Sparr arbeitete als Redaktionssekretärin beim Bayerischen Rundfunk, mit manchmal doppelten Schichten, um ihr Studium zu finanzieren. Parallel dazu begann sie ihr Lehramtsstudium, mit 28 Jahren. Und hat es dann „mit einem Affenzahn durchgezogen“. Das war sehr anstrengend. „Aber ich wusste: Ich will das, und das schafft man dann.“

So nebenbei war da noch ihr sportliches Engagement als Synchronschwimmerin beim TSV Eintracht Karlsfeld, mit hartem Training und sehr erfolgreichen Wettkämpfen. Auch das hat sie geschafft. Jahre später sind diese Karlsfelder Nixen wieder zusammengekommen und als Masters bei internationalen Wettkämpfen aufgetreten. Noch vor zwei Jahren holten sie einen 3. Platz in London. Aber das ist nun endgültig vorbei.

Ihre Leidenschaft fürs Schwimmen hat sie von ihrer Mutter Karin Boger, die viele Jahre Leiterin der Schwimmabteilung beim TSV Eintracht war. „Ich bin praktisch im Schwimmverein groß geworden“, sagt Sparr. Und so freut es sie besonders, dass ab diesem Schuljahr die Gemeinde zwei zusätzliche Schwimmstunden ermöglicht. „Fast die Hälfte aller Kinder kann nicht schwimmen.“ Jetzt können sie es ab der zweiten Klasse lernen, und nicht erst in der 3. und 4. Klasse.

Sonst, so die 54-Jährige, ändere sich nicht viel. Ihr Vorgänger Roland Karl habe ihr eine „gut geführte Schule“ überlassen. „Und das möchte ich fortsetzen.“ Sie kann auch anknüpfen an die Vorarbeiten für die neue Grundschule, die jetzt gebaut wird. Als Konrektorin war sie von Anfang an im Projekt dabei.

Da habe Karl erheblichen Einfluss auf ein modernes, offenes pädagogisches Konzept gehabt. „Das ist echt toll, was die Gemeinde da beschlossen hat. Ich freue mich riesig auf die Zeit, die auf uns zukommt.“ Dann ist sie in ihrem Element, mit allem, was sie gerne tut: „Mit Kindern etwas gestalten, sich was Interessantes ausdenken, planen und organisieren.“ Auch als Rektorin ist sie glücklich in ihrem „schönsten Beruf der Welt.“

ep

