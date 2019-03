Goodwin tritt für die SPD gegen Kolbe an

Der Kandidat sitzt nicht im Gemeinderat uns ist im Ort weitgehend unbekannt, aber die Karlsfelder SPD ist sich sicher: Mit Dr. Bernhard Goodwin hat sie den richtigen Bügermeisterkandidaten für 2020 gefunden.

Karlsfeld – Bernhard Goodwin tritt bei der Bürgermeisterwahl 2020 gegen Amtsinhaber Stefan Kolbe (CSU) an. Der Vorstand der Karlsfelder SPD hat den 40 Jahre alten Kommunikationswissenschaftler am Dienstag nominiert. „Mit Bernhard Goodwin schicken wir einen Kandidaten ins Rennen, der für uns alle wichtigen Punkte mitbringt“, sagt der Karlsfelder SPD-Ortsvorsitzende Thomas Kirmse. „Er ist politisch erfahren, kennt sich beruflich mit Verwaltung aus und ist eine offene und kommunikative Persönlichkeit.“ Bernhard Goodwin nennt mehrere Gründe für seine Kandidatur: „In Karlsfeld zeigen sich die wichtigsten Probleme unserer Region: Die Gemeinde ist attraktiv und wächst daher, aber dieses Wachstum ist auch eine Herausforderung. Wohnraum, kommunale Angebote und Infrastruktur müssen mit der Bevölkerungszunahme Schritt halten.“ Er wolle mit den Menschen über die Zukunft reden, „weil ich glaube, dass wir sie aktiv gestalten können.“ Goodwin ist in Stuttgart geboren und aufgewachsen. Zum Studium der Kommunikationswissenschaft kam er 1999 nach München. Nach einem Magisterabschluss an der LMU hat er an der TUM am Lehrstuhl für Wald- und Umweltpolitik promoviert. Seit 2010 ist er Geschäftsführer des Instituts für Kommunikationswissenschaft der LMU München. Goodwin ist Mitglied der erweiterten Hochschulleitung der Münchner Universität und Vertrauensdozent der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. 1997 trat Goodwin in die SPD ein. Im Jahr 2017 war er Direktkandidat für den Bundestag im Wahlkreis München West-Mitte. Außerhalb der Politik war er in der evangelischen Jugendarbeit, der Kirchenpolitik und als Laienrichter engagiert. Die ordentliche Aufstellungskonferenz der Karlsfelder SPD findet im Mai statt. Dann wird auch die Gemeinderatsliste für 2020 aufgestellt. dn