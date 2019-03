Parkettkleber-Dämpfe führen zu Verpuffung: Drei Arbeiter werden teils schwer verletzt

Bei einer Verpuffung sind in Karlsfeld drei Arbeiter zum Teil schwer verletzt wurden. Zwei von ihnen wurden mit dem Hubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Karlsfeld - Wie die Polizei mitteilt, verlegten am Freitagnachmittag mehrere Arbeiter einer Firma aus Dachau auf einer Baustelle in der Gartenstraße in Karlsfeld einen Teppichboden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 16.15 Uhr zu einer Verpuffung. Austretende Dämpfe des verwendeten Parkettklebers haben sich wohl aufgrund eines sich im Nachbarraum befindlichen Heizstrahlers entzündet.

Die Druckwelle schleuderte eine Glasfront in den Garten

Durch die starke Druckwelle wurde eine Glasfront im Erdgeschoss in den Garten geschleudert, drei Arbeiter in Folge der Verpuffung teils schwer verletzt. Sie erlitten mittelschwere bis teils schwere Verbrennungen an den Extremitäten und im Gesicht. Ein Verletzter im Alter von 26 Jahren wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum München Bogenhausen gebracht. Zwei waren so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber transportiert werden mussten. Ein 36-jähriger Verletzter kam ins Unfallklinikum Murnau geflogen, ein 17-Jähriger wurde mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung ins Klinikum München Bogenhausen gebracht.

Am Gebäude, das nicht in Brand geraten ist, entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Bei dem Einsatz waren mehrere Streifen der PI Dachau sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Karlsfeld, Dachau und Badersfeld eingesetzt.

Starke Verkehrsbehinderungen durch den Feuerwehreinsatz

Der Straßenverkehr, insbesondere der Linienverkehr, wurde aufgrund der zahlreichen Einsatzkräfte in der Gartenstraße teils erheblich beeinträchtigt. Gegen 17.30 Uhr war die Fahrbahn wieder freigegeben. Gegen 18 Uhr waren die Arbeiten der Feuerwehr abgeschlossen, das Gebäude wurde abschließend mit Verschalungsmaterial gesichert.

