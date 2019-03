12 000 Euro Zuschuss angemessen? Finanzreferent fordert höhere Jahresbeiträge beim Musikverein

Diskussionen über Zuschüsse sind im Karlsfelder Hauptausschuss eigentlich unüblich. Bei zwei Anträgen gingen die Meinungen jedoch weit auseinander.

Karlsfeld – Der Hauptausschuss des Karlsfelder Gemeinderats ist fürs Thema „Finanzen“ zuständig – und damit auch für die Gewährung freiwilliger Zuschüsse. In der Regel diskutiert der Ausschuss hier nicht lang, man gibt gern. Am Montagabend war das aber anders. Es kam bei zwei Antragstellern zur Diskussion: beim Musikverein und beim Dachauer Verein Frauenhaus-Frauenhilfe.

Mit 12.000 Euro fällt der jährliche Zuschuss der Gemeinde an den Karlsfelder Musikverein durchaus üppig aus. Holger Linde, CSU-Gemeinderat und Finanzreferent der Gemeinde, hatte einen Einwand: Er verwies darauf, dass der jährliche Mitgliedsbeitrag im Musikverein seit Langem nicht erhöht worden sei und unverändert bei 30 Euro liege. Der Verein solle den Beitrag dringend anheben und so selbst für Einnahmen sorgen.

Ingrid Brünich widersprach. Die CSU-Gemeinderätin ist stellvertretender Vorsitzende des Musikvereins. Sie räumte ein, dass der Vereinsbeitrag seit drei Jahrzehnten unverändert geblieben sei, eine Erhöhung aber könnte eine Austrittswelle nach sich ziehen. Vor allem passive und ältere Mitgliedern könnten gehen. Der Vorstand habe eine Beitragserhöhung erwogen, aber verworfen, weil insgesamt nicht mit Mehreinnahmen zu rechnen sei.

Der Musikverein Karlsfeld hat rund 215 Mitglieder, es waren schon einmal weit über 300. Unter seinem Dach sind die Blaskapelle, die Big Band, die Singgemeinschaft und eine Akkordeon-Gruppe organisiert.

Der Hauptausschuss gewährte die 12.000 Euro. 2020 soll der Zuschuss aber wieder auf den Prüfstand. Bis dahin soll der Musikverein überlegen, wie Einnahmen zu generieren sein könnten.

Auch der 1988 von Frauen aus dem Landkreis gegründete Verein Frauenhaus-Frauenhilfe bat um einen Zuschuss aus der Karlsfelder Gemeindekasse. Der Bitte entsprach der Ausschuss nicht. Er folgte der Argumentation von Bürgermeister Stefan Kolbe (CSU), dass hier der Landkreis die richtige Adresse sei, nicht eine Gemeinde. Über die Kreisumlage finanziere Karlsfeld den Verein außerdem indirekt mit.

Gemeinderat Adrian Heim (Bündnis für Karlsfeld) bat darum, die Entscheidung zu überdenken. „Ich habe Sympathie, denen zu helfen“, sagte er.

Der Verein sieht sich als „erste Anlaufstelle für Frauen, die von psychischer, körperlicher oder sexueller Gewalt betroffen sind“. 1989 wurde der Notruf für Frauen ins Leben gerufen, 1998 das Frauenhaus in Betrieb genommen.

Ohne große Diskussion gewährte der Hauptausschuss dem TSV Eintracht Karlsfeld einen Betriebskostenzuschuss für 2019 über 80.000 Euro sowie einen Zuschuss für Energiekosten 2018 über 30.000 Euro.

Zuschüsse 2019

Der Hauptausschuss des Gemeinderats gewährte in seiner Sitzung am Montagabend außerdem folgende Zuschüsse: Vivaldi Orchester 9600 Euro (plus 2250 Euro für eine von 2018 auf 2019 verschobene Konzertreise), Sinfonieorchester Karlsfeld 8800 Euro, Dachauer Forum 2000 Euro, Evangelisches Bildungswerk 2000 Euro; Bund Naturschutz Karlsfeld 1500 Euro, Vdk Karlsfeld 400 Euro, Krebsselbsthilfegruppe Karlsfeld 400 Euro. Ein Zuschussantrag der Caritas Dachau wurde abgelehnt

Thomas Leichsenring