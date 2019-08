Kampfhund versetzt ganzen Wohnblock in Angst: „Fühlen uns nicht mehr sicher“

Die Mieter in einem Wohnblock in Karlsfeld haben Angst. Sie zittern vor einem Nachbarn, der dort gar nicht wohnen dürfte: ein Kampfhund. Eine Frau wurde schon schwer verletzt.

Karlsfeld – „Wir fühlen uns nicht mehr sicher, der Hund geht auf alle los“, sagt eine Frau, die in der Lessingstraße in Karlsfeld lebt. Sie hat Angst, wie so viele in dem Mehrfamilienhaus und in der Umgebung. Angst vor einem Rottweiler, der schon mehrfach auffällig geworden ist.

Der schlimmste Fall trug sich am 28. Juni zu, wie jetzt bekannt wurde. Der ausgewachsene Rüde riss sich nach Aussagen von Zeugen von der Leine los, sprang einer Hausbewohnerin in den Rücken und verbiss sich unterhalb der Kniekehle in ihrem Bein. Der Notarzt kam, die Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sie stationär behandelt werden musste.

Es war offensichtlich nicht der erste ernste Vorfall. Der Rottweiler soll schon im September 2018 zugebissen haben und später einen anderen Bewohner angesprungen haben, berichten Hausbewohner. „Er knurrt die Leute an, der ist unberechenbar“, sagt die Frau aus dem Block an der Lessingstraße.

Machen Sie mit und stimmen ab

Karlsfeld: Rottweiler macht Mietern Angst

Nach der Attacke Ende Juni schritt die Gemeindeverwaltung Karlsfeld sofort ein. Das sogenannte Negativzeugnis, ein Gutachten, das der Halter vor Jahren vorgelegt hatte und das die Unbedenklichkeit des Rottweilers dokumentieren sollte, wurde unverzüglich für ungültig erklärt. Zudem erließ das Rathaus einen Maulkorb- und Leinenzwang – eine solche Anordnung gab es in der Gemeinde noch nie zuvor.

Allerdings gab es in Karlsfeld wohl auch noch nie zuvor einen so gefährlichen Hund. Anton Kribitzneck, geschäftsführender Inhaber der zuständigen Hausverwaltung, bestätigt die Schilderungen der Nachbarn: „Dieser Hund tyrannisiert unsere Mieter!“

Dabei sind Hunde in dem Haus gar nicht erlaubt. Deshalb handelte Kribitzneck sofort, als er von der Beißattacke erfuhr. „Zum Schutze unserer Mieter und der übrigen Bewohner haben wir den Hundehalter aufgefordert, die weder beantragte, noch genehmigte Haltung des Hundes zu unterlassen.“ Sollte der Hundehalter der Aufforderung nicht umgehend nachkommen, werde die Hausverwaltung eine fristlose Kündigung aussprechen und notfalls klagen.

Video: So schützen Sie sich vor freilaufenden Hunden - Tipps von der Hundetrainerin

Hund tyrannisiert Mieter in Karlsfeld - Polizei über Fall informiert

Die Polizei ist über den Fall informiert. Gegen den Hundehalter läuft eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. An den Maulkorb- und Leinenzwang hält sich der junge Mann wohl trotzdem nicht. Der Maulkorb hänge wie eine Kette locker um den Hals des Tiers, berichtet eine Nachbarin.

Der Rottweiler ist in der Bayerischen Kampfhundeverordnung in Kategorie II gelistet. Kategorie II bedeutet, dass die Eigenschaft als Kampfhund vermutet wird. Ein Gutachten eines vereidigten Sachverständigen kann eine gesteigerte Aggressivität und Gefährlichkeit allerdings widerlegen.

Laut Polizei ist der Rottweiler von allen Hunderassen am häufigsten für Beißunfälle verantwortlich. Im November 2018 wurde in Dachau ein aggressiver Rottweiler von der Polizei beschlagnahmt. Es gab in Deutschland sogar schon Tote nach Rottweiler-Attacken.