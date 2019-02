Hauptausschuss stimmt neuem Sportheim für den TSV Eintracht Karlsfeld zu

Die Chancen, dass der TSV Eintracht Karlsfeld ein neues Sportheim bekommt, stehen gut. Ein entsprechender CSU-Antrag stieß im Hauptausschuss auf Zustimmung.

Karlsfeld – Der Ausschuss beschloss einstimmig, dass die Gemeindeverwaltung in einem ersten Schritt Standort, Raumprogramm und zu erwartende Kosten untersuchen und das Vergabeverfahren vorbereiten soll.

Das Sportheim an der Jahnstraße ist in die Jahre gekommen. Eine umfangreiche Sanierung ist unausweichlich, Schäden gebe es „von den Fenstern bis zum Dach“, wie es Bürgermeister Stefan Kolbe im Ausschuss formulierte. Hinzu kommen brandschutztechnische und energetische Baumaßnahmen. Schon im Antrag hatte CSU-Fraktionschef Bernd Wanka die zu erwartenden Sanierungskosten mit rund 500 000 Euro beziffert. „Und es wird nicht günstiger werden“, fügte Wanka im Ausschuss hinzu – erfahrungsgemäß steigen die Sanierungskosten bei älteren Gebäuden, weil während der Arbeiten weitere Schäden zutage treten. Also schlug die CSU vor, gleich über einen Neubau nachzudenken.

Das neue Sportheim soll einen Veranstaltungsraum für bis zu 200 Besucher sowie eine moderne Gaststätte, Hausmeisterwohnungen, einen Konferenzraum und einen Sanitätsraum bekommen. Auch die Gestaltung des Schorsch-Froschmayer-Platzes soll eingeplant werden; verkehrsberuhigt mit Parkplätzen und überdachten Fahrradabstellplätzen.

Bleibt die Frage, ob sich die Gemeinde ein neues Sportheim leisten kann. Vor allem wegen des rund 34 Millionen Euro teuren Schulneubaus an der Krenmoosstraße ist der finanzielle Spielraum begrenzt.

Thomas Leichsenring