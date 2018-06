Aus der „Seh am See“ wird ein Kulturfestival

Karlsfeld bekommt ein Kulturfestival, wenngleich zunächst einmal ein kleines. Den Rahmen bietet die Kunstausstellung „Seh am See“.

Karlsfeld – Die traditionelle Freiluftausstellung des Kunstkreises Karlsfeld „Seh am See“ wird heuer erstmals um ein kulturelles Rahmenprogramm erweitert. Das haben Bürgermeister Stefan Kolbe und sein Stellvertreter Stefan Handl am Dienstagabend bei einem Pressegespräch im Rathaus mitgeteilt.

Vorgesehen sind am 21. und 22. Juli neun Veranstaltungen, die zumeist am Ausstellungsgelände am Nordost-Ufer des Karlsfelder Sees stattfinden werden – von der Lesung für Kinder über Theater bis zum Jazzfrühstück. Krönender Abschluss ist eine Serenade des Karlsfelder Sinfonieorchesters mit Karlsfelder Chören und der Volkstanzgruppe D’Knödldrahra am Sonntag, 22. Juli, 19 Uhr, im Bürgerhaus, unter anderem sind Werke von Beethoven und Mussorgski zu hören.

Das erste kleine Karlsfelder Kulturfestival geht auf eine Initiative der örtlichen CSU zurück. Diese hatte vor einigen Monaten einen Antrag gestellt mit dem Ziel, das Kulturleben in Karlsfeld zu forcieren. „Wir haben ein vielfältiges und hochwertiges Kulturprogramm in der Gemeinde“, sagte Stefan Handl am Dienstag beim Pressegespräch. Leider seien die Besucherzahlen häufig nicht wie gewünscht ausgefallen. Das soll bei diesem Kulturwochenende anders aussehen.

25 Künstler sind bei der Ausstellung „Seh am See“ mit dabei. Kunstkreis-Vorsitzender Dieter Kleiber-Wurm war von der Idee eines Kulturwochenendes sofort begeistert. Das Rahmenprogramm wird vom Runden Tisch Kultur koordiniert. Bürgermeister Stefan Kolbe ist überzeugt vom Erfolg des kleinen Festivals: „Das vielfältige kulturelle Leben Karlsfeld wird um eine Attraktion reicher!“

