Drei Radler bei Unfällen verletzt

Bei Unfällen in Karlsfeld und Bergkirchen sind drei Radfahrer verletzt worden. (Symbolbild) © IMAGO/Fotostand/Gelhot/Symbolbild

Bei Unfällen in Karlsfeld und Bergkirchen sind drei Radfahrer verletzt worden - zum Teil schwer.

Drei Radfahrer sind am Montag bei Unfällen in Karlsfeld und Bergkirchen verletzt worden. Ein Radfahrer aus Dachau erlitt schwere Verletzungen. Die anderen beiden Radler mussten leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Karlsfeld: Autofahrer rammt Radfahrer - Dachauer schwer verletzt

Gegen 16 Uhr war ein 49-jähriger Daimler-Lenker von der Bayernwerkstraße nach rechts in die Münchner Straße eingebogen. Der Dachauer übersah dabei laut Polizei einen die Münchner Straße querenden Radfahrer und kollidierte mit diesem am Rad-, Fußgängerfurt der Ampelanlage.

Der 57-jährige Radfahrer aus Dachau verletzte sich schwer und musste in das Klinikum Dachau gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Karlsfeld: Autofahrer übersieht Radler - Dachauerin leicht verletzt

Um 18.15 Uhr bog ebenfalls in Karlsfeld ein 41-jähriger Jaguar-Lenker von der Dr.-Johann-Heitzer-Straße nach rechts in die Bayernwerkstraße ein. Der Karlsfelder übersah dabei eine von rechts auf dem Gehweg fahrende 40-jährige Radlerin, so die Polizei. Der Gehweg ist für Fahrräder freigegeben.

Das Auto touchierte das Rad, wodurch die Dachauerin stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde in das Krankenhaus Dachau eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro.

Bergkirchen: Radler bei Ausweichmanöver leicht verletzt

In Gröbenried fuhr ein 33-jähriger VW-Lenker gegen 16.15 Uhr auf der Langwieder Straße aus Richtung Münchner Straße kommend. Der Dachauer übersah beim Linksabbiegen einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten 72-jährigen Radfahrer.

Der Radler aus Gröbenzell konnte noch ausweichen, stürzte aber aufgrund des Ausweichmanövers. Er wurde leicht verletzt in das Klinikum Dritter Orden in München eingeliefert. pid

