Bescheid des Landratsamts sorgt für reichlich Verwirrung

Karlsfeld – Im Fall des umstrittenen Einsatzes der Sicherheitsbehörden am Freitag in Karlsfeld wegen des mangelnden Brandschutzes bei drei Wohnblöcken in der Wehrstaudenstraße hat das Landratsamt Dachau noch am Abend in den Häusern Bescheide verteilt, die bei den Bewohnern reichlich Verwirrung stifteten.

Am vergangenen Freitag, 26. März, gegen 18.30 Uhr klingelte es an der Wohnungstür von Helga Müller (Name geändert) im siebten Stock eines Wohnblocks in der Karlsfelder Wehrstaudenstraße. Als die 82-Jährige öffnete, sah sie sich „drei jungen Leuten“ vom Landratsamt Dachau gegenüber. Einer der Männer drückte der Dame einen von zahlreichen Briefumschlägen, die er dabei hatte, in die Hand. „Ich musste die Übergabe mit meiner Unterschrift bestätigen, obwohl ich zwar eine kurze Erläuterung bekam, aber nicht wusste, was da im Brief genau drinstand“, sagt Müller. Als Helga Müller den Inhalt des Schreibens, der sich als Bescheid entpuppte, las, war sie verwirrt.

Genauer Wortlaut des Bescheids

In dem Bescheid, der den Dachauer Nachrichten vorliegt, steht wörtlich: 1. Die Aufenthaltsnutzung in allen Zimmern der betroffenen Wohnung wird ab dem 26. 3. 2021 (24 Uhr) untersagt. 2. Die sofortige Vollziehung der Nummer 1 dieses Bescheides wird angeordnet. 3. Für den Fall, dass Sie der Verpflichtung aus der Nummer 1 dieses Bescheids nicht bis zum 31.3. 2021 nachkommen, wird ein Zwangsgeld von 1000 Euro je Wohnung zur Zahlung fällig. 4. Eine Vollstreckung dieses Bescheids wird bis zum 31.3. 2021 (24 Uhr) nicht erfolgen.

Zur Erinnerung: Nach vorhergehenden Besichtigungen am Donnerstag und Freitagfrüh war am Freitag um 17 Uhr ein Aufgebot mit einem Dutzend Kräften von MTU/MAN-Werksfeuerwehr und THW samt Einsatzfahrzeugen und großen Lichtstrahlern, ein Vertreter der Bundeswehr, ein Architekt, Karlsfelds Bürgermeister Stefan Kolbe sowie der Landrat in der Wehrstaudenstraße vorgefahren. Der Einsatz sei notwendig, hieß es, weil gefährliche Mängel an drei siebenstöckigen Gebäuden dort bestünden und zudem 41 der 96 Wohneinheiten nicht per Drehleiter erreichbar seien.

Helga Müller stand zum Zeitpunkt des Anrückens der Sicherheitskräfte auf ihrem Balkon, sah die Autos und glaubte, dass etwas Schlimmes passiert sei. Gut zwei Stunden, nachdem sie den Bescheid erhielt, ließen die Sicherheitsbehörden verlauten, dass die Menschen in ihren Wohnungen bleiben können, nachdem die Erreichbarkeit der Wohnungen mittels des Spezialfahrzeugs gewährleistet war und weitere Notmaßnahmen (Security, Rauchmelder, Lüfter) ergriffen wurden. Das war gegen 20.45 Uhr. Helga Müller und ihre Nachbarn, viele sind Menschen in hohem Alter, bekamen das irgendwann später mit.

Bis dahin waren laut Müller viele Hausbewohner in festem Glauben, dass sie raus müssen. „Dass der Bescheid letztendlich nicht vollstreckt wurde, konnte niemand von uns zum Zeitpunkt der Übergabe des Schreibens wissen“, so die 82-Jährige. Zumal der Bescheid unter anderem damit begründet wurde, dass es „keine andere Möglichkeit der effektiven Gefahrenabwehr“ gebe.

Nachbarin hat Tränen in den Augen

„Meine Nachbarin hatte Tränen in den Augen und gesagt, dass sie nicht weiß, wohin sie jetzt gehen soll“, erinnert sich Helga Müller. „Ich selbst fragte mich, soll ich gleich ins Pflegeheim oder soll ich mich im Schlafsack unter die Würmbrücke legen?!“, so die chronisch kranke 82-Jährige weiter. Müllers Sohn wohnt in Penzberg, weitere Angehörige hat sie nicht. Ins Hotel hätte sie gehen können. Müller: „Doch ich frage mich, was ist gefährlicher: Mich unter vielen Leuten im Hotel mit Corona zu infizieren oder zu befürchten, dass in der Nacht noch ein Feuer ausbricht?“ Sie selbst ist von Ersterem felsenfest überzeugt.

Der Landrat versucht die Wogen zu glätten. Über die Maßnahmen im Bescheid behauptet er: „Jeder, der verunsichert war, dem wurde von uns erklärt, was das bedeutet“. Grundsätzlich habe bis Mittwoch, 31. März, eine „Nutzungsuntersagung“ gegolten. Aber auf Grund der Notmaßnahmen sei keine Vollstreckung bis dahin notwendig gewesen. Mittlerweile seien Rettungstreppen an den Blocks angebracht, so dass die Bescheide nun aufgehoben würden.

Löwl gibt allerdings zu, dass „man bei der Kommunikation immer was machen kann“. Und weiter: „Dann lernen wir beim nächsten Mal daraus“. Aber in diesem Fall, so Löwl, habe „Lebensgefahr“ bestanden.