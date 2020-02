Feuer in Seniorenheim: Pfleger rettet schwer verletzten Mann - dann muss er selbst ins Krankenhaus

Die Feuerwehr rückte wegen eines Brandes in einem Seniorenheim in Karlsfeld aus (Symbolbild).

Giftiges Rauchgas

von Marion Neumann schließen

In einem Seniorenheim in Karlsfeld brach in der Nacht ein Feuer aus. Ein 78-Jähriger erlitt schwere Verbrennungen. Auch ein Pfleger verletzte sich, als er den Mann retten wollte.