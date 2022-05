Bücherei Karlsfeld: Corona hat sich ausgewirkt

Von: Thomas Leichsenring

Endlich wieder Normalbetrieb: Anne Stempel, stellvertretende Leiterin der Gemeindebücherei Karlsfeld, und ihre Kollegen hoffen wieder auf mehr Besucher. © Habschied

Weniger Ausleihen und weniger Besucher hat die Karlsfelder Gemeindebücherei im vergangenen Jahr verzeichnet. Doch jetzt geht der Trend wieder eindeutig nach oben!

Karlsfeld – Im vergangenen Jahr war das Team der Gemeindebücherei am Marktplatz in Karlsfeld abermals besonders gefordert: Corona. „2021 war schwierig, die Pandemie hat sich sehr negativ ausgewirkt“, berichtete Büchereileiterin Gabriele Küblböck am Dienstagabend dem Hauptausschuss des Gemeinderats.

Wie schon 2020 musste die Bücherei während der Lockdowns phasenweise geschlossen werden, insgesamt mehr als zwei Monate. Oder aber der Besuch war nur mit Einschränkungen möglich.

Dies schlug sich auf die Zahlen nieder. So fiel 2021 die Zahl der Ausleihen bei den klassischen physischen Medien mit 84 443 erstmals seit vielen Jahren deutlich unter die 100 000-Marke. Zum Vergleich: 2017 zählte die Karlsfelder Gemeindebücherei noch über 111 000 Ausleihen.

Allerdings geht der Trend auch ohne Coronaauswirkungen beständig weg vom klassischen Buch und hin zur Ausleihe im Internet. Die Zahl der sogenannten Onleihe wächst Jahr für Jahr. 2021 registriert die Bücherei in diesem Bereich 16 349 Ausleihen. 2017 waren es gerade mal 9283.

Wie Gabriele Küblböck berichtete, waren zum Stichtag 1. Januar 2022 20 561 physische Medien im Bestand, 468 mehr als 2020. Neben Büchern finden Besucher in der Bücherei unter anderem auch Zeitschriften, Tageszeitungen, Hörbücher, CDs, DVDs, Brettspiele und Konsolenspiele. Das Angebot der Karlsfelder Gemeindebücherei wird ständig erweitert, aktuell zum Beispiel mit Romanen in italienischer Sprache und Spielen für die moderne Playstation 5.

Ausgebaut wurde auch der Onleihe-Bereich. Karlsfeld gehört zum Onleihe-Verbund netBIB24.de, die Bücherei kann ihren Kunden hier 21 588 digitale Medien anbieten.

Die Gemeindebücherei Karlsfeld hatte im vergangenen Jahr an 208 Tagen geöffnet, das entspricht 1128 Öffnungsstunden. Gezählt wurden 21 676 Besucher. Auch hier ist der Rückgang zu Vor-Coronazeiten deutlich abzulesen. Küblböck: „2019 hatten wir 38 Prozent mehr Besucher.“

3937 Kunden hatten 2021 einen Bibliotheksausweis, davon wohnen 3368 in Karlsfeld. Gabriele Küblböck hat drei Mitarbeiterinnen und einen Mitarbeiter.

Wie die Leiterin betonte, werden Kinder- und Jugendbücher mit Abstand am häufigsten ausgeliehen. Bei den Ausleihen fallen auf diesen Bereich 41 Prozent. Das Büchereipersonal tut viel, um junge Leser zu gewinnen und zu binden. Es gibt Führungen für Schulklassen und Kindergartenkinder, die Lesestunde für Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren jeden Donnerstag und eigene Veranstaltungen im Ferienprogramm.

Ursula Weber, CSU-Gemeinderätin und Leiterin der Verbandsgrundschule München-Karlsfeld, unterstrich, wie wichtig es ist, „dass Kinder möglichst früh mit Büchern in Kontakt kommen“. Nicht nur Wortschatz und Sprachvermögen würden gefördert, sondern auch „Empathie, Konzentrationsfähigkeit und Sozialkompetenz“.

Derzeit läuft die Karlsfelder Gemeindebücherei wieder im Normalbetrieb, coronabedingte Zugangsbeschränkungen gibt es nicht mehr. Das bedeutet auch, dass die Bücherei wieder Veranstaltungen anbieten kann, etwa die Autorenlesung mit dem Karlsfelder Toxikologen Dr. Carsten Schleh am 17. Mai mit dem Titel „Vorsicht, da steckt Gift drin“.

Küblböck möchte nach vielfachem Wunsch zwei Arbeitstische in der Bücherei einrichten. Und bald bekommt die Gemeindebücherei endlich einen barrierefreien Zugang.